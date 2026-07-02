Majster Európy so Španielskom oslavoval aj s Arsenalom. Lúči sa s kariérou poznačenou zraneniami

Španielsky futbalový stredopoliar Santi Cazorla ukončil vo veku 41 rokov hráčsku kariéru. V závere kariéry pomohol Realu Oviedo v roku 2025 dostať sa späť do La Ligy a následne s ním odohral poslednú sezónu kariéry.
„Teraz, keď sa kopačky vešajú na klinec a hluk sa mení na ticho, všetko do seba zapadá, pretože koniec nebol len tak hocikde - bol som doma,“ povedal Cazorla vo videu na X.
Po pôsobení v mládežníckych tímoch Ovieda zamieril do Villarrealu, neskôr sa v roku 2012 po účinkovaní v Recreative a Malage pripojil k Arsenalu. Dvakrát s ním vyhral FA Cup.
Kreatívny stredopoliar získal v rokoch 2008 a 2012 so Španielskom titul majstra Európy, ale triumf na MS v roku 2010 mu ušiel pre zranenia, ktoré ho sprevádzali počas celej kariéry.