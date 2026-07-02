Majster Európy so Španielskom oslavoval aj s Arsenalom. Lúči sa s kariérou poznačenou zraneniami

Santi Cazorla v drese Arsenal FC.
Santi Cazorla v drese Arsenal FC. (Autor: SITA/AP)
TASR|2. júl 2026 o 14:29
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V závere kariéry pomohol Realu Oviedo dostať sa späť do La Ligy.

Španielsky futbalový stredopoliar Santi Cazorla ukončil vo veku 41 rokov hráčsku kariéru. V závere kariéry pomohol Realu Oviedo v roku 2025 dostať sa späť do La Ligy a následne s ním odohral poslednú sezónu kariéry.

„Teraz, keď sa kopačky vešajú na klinec a hluk sa mení na ticho, všetko do seba zapadá, pretože koniec nebol len tak hocikde - bol som doma,“ povedal Cazorla vo videu na X.

Po pôsobení v mládežníckych tímoch Ovieda zamieril do Villarrealu, neskôr sa v roku 2012 po účinkovaní v Recreative a Malage pripojil k Arsenalu. Dvakrát s ním vyhral FA Cup.

Kreatívny stredopoliar získal v rokoch 2008 a 2012 so Španielskom titul majstra Európy, ale triumf na MS v roku 2010 mu ušiel pre zranenia, ktoré ho sprevádzali počas celej kariéry.

La Liga

    Santi Cazorla v drese Arsenal FC.
    Santi Cazorla v drese Arsenal FC.
    Majster Európy so Španielskom oslavoval aj s Arsenalom. Lúči sa s kariérou poznačenou zraneniami
    dnes 14:29
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