Ponuka je na stole. Barcelona sa naďalej usiluje získať Alvareza, potvrdil Laporta

Julian Alvarez
Julian Alvarez (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 16:46
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Barcelona je s Argentínčanom spájaná už niekoľko mesiacov.

Španielsky futbalový klub FC Barcelona predložil ponuku na prestup argentínskeho útočníka Juliana Alvareza z Atletica Madrid. V stredu to potvrdil prezident katalánskeho veľkoklubu Joan Laporta.

Úradujúci španielsky majster hľadá náhradu po tom, čo Robert Lewandowski prestúpil do klubu zámorskej MLS Chicago Fire. Barcelona je s argentínskym reprezentantom spájaná už niekoľko mesiacov.

Laporta, ktorého v marcových voľbách opätovne zvolili za prezidenta klubu, potvrdil, že ponuka na 26-ročného útočníka už bola predložená.

„Deco predložil ponuku v určitej finančnej výške. Vieme, že hráč chce k nám prísť už dlhší čas, ešte od obdobia, keď pôsobil v Manchestri City,“ povedal Laporta novinárom podľa agentúry AFP.

„Atletico nám v zásade oznámilo, že ho neplánuje predať, pretože za neho nemá náhradu. Naša ponuka však zostáva v platnosti a necháme ju na stole dovtedy, kým neusúdime, že je vhodné postupovať inak,“ dodal.

Laporta zároveň uviedol, že Barcelona udržiava s madridským klubom dobré vzťahy na klubovej úrovni, napriek mediálnym špekuláciám, podľa ktorých Atletico plánuje podať na Barcelonu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) pre jej záujem o Alvareza.

Samotný 26-ročný útočník minulý týždeň počas majstrovstiev sveta vyhlásil, že by bolo „najlepšie pre všetkých“, keby mohol Atletico opustiť.

La Liga

    Julian Alvarez
    Julian Alvarez
    Ponuka je na stole. Barcelona sa naďalej usiluje získať Alvareza, potvrdil Laporta
    dnes 16:46
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