Ponuka je na stole. Barcelona sa naďalej usiluje získať Alvareza, potvrdil Laporta

Španielsky futbalový klub FC Barcelona predložil ponuku na prestup argentínskeho útočníka Juliana Alvareza z Atletica Madrid. V stredu to potvrdil prezident katalánskeho veľkoklubu Joan Laporta.
Úradujúci španielsky majster hľadá náhradu po tom, čo Robert Lewandowski prestúpil do klubu zámorskej MLS Chicago Fire. Barcelona je s argentínskym reprezentantom spájaná už niekoľko mesiacov.
Laporta, ktorého v marcových voľbách opätovne zvolili za prezidenta klubu, potvrdil, že ponuka na 26-ročného útočníka už bola predložená.
„Deco predložil ponuku v určitej finančnej výške. Vieme, že hráč chce k nám prísť už dlhší čas, ešte od obdobia, keď pôsobil v Manchestri City,“ povedal Laporta novinárom podľa agentúry AFP.
„Atletico nám v zásade oznámilo, že ho neplánuje predať, pretože za neho nemá náhradu. Naša ponuka však zostáva v platnosti a necháme ju na stole dovtedy, kým neusúdime, že je vhodné postupovať inak,“ dodal.
Laporta zároveň uviedol, že Barcelona udržiava s madridským klubom dobré vzťahy na klubovej úrovni, napriek mediálnym špekuláciám, podľa ktorých Atletico plánuje podať na Barcelonu sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) pre jej záujem o Alvareza.
Samotný 26-ročný útočník minulý týždeň počas majstrovstiev sveta vyhlásil, že by bolo „najlepšie pre všetkých“, keby mohol Atletico opustiť.