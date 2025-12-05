Slavia si upevnila post lídra piatou výhrou v rade. Rozhodol dvojgólový hrdina

Česká liga - 18. kolo
FK Teplice - SK Slavia Praha 1:2 (0:0)
Góly: 86. Kozák - 62. a 68. Chytil (druhý z 11 m)
/M. Riznič celý zápas, J. Jakubko od 29. min, R. Ludha na lavičke - E. Prekop do 72. min, I. Schranz na lavičke/
Futbalisti Slavie Praha natiahli víťaznú sériu v českej lige na päť zápasov. V piatkovom dueli 18. kola vyhrali na pôde Teplíc 2:1 a upevnili si postavenie na čele tabuľky. Oba góly hostí strelil Mojmír Chytil.
Z trojbodového zisku sa tešil aj slovenský útočník „zošívaných“ Erik Prekop, ktorý hral do 72. minúty, jeho krajan Ivan Schranz bol na lavičke.
Za domácich odohral celý zápas stredopoliar Matej Riznič, obranca Jakub Jakubko nastúpil v 29. minúte.