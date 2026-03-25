    Keď futbal ustúpi tenisu. Hviezdy budú trénovať na štadióne Realu Madrid

    Santiago Bernabeu
    Santiago Bernabeu (Autor: Eurosport TR)
    TASR|25. mar 2026 o 15:47
    ShareTweet0

    Štadión sa nachádza v blízkosti hotelov, kde budú tenisti ubytovaní.

    Aréna futbalového klubu Real Madrid sa v apríli stane tréningovým kurtom pre tenisové hviezdy.

    Podľa španielskeho denníka Marca bude tenisový kurt na štadióne Santiaga Bernabeua k dispozícii pre hráčov od 23. do 30. apríla počas Madrid Open.

    Turnaj kategórie ATP Masters 1000 sa uskutoční v metropole Španielska od 21. apríla do 3. mája. Zápasy sa odohrajú v Caja Magica, kde však bude priestor na tréning počas prvého týždňa obmedzený.

    Organizátori sa tak podľa agentúry DPA rozhodli použiť domovský stánok „bieleho baletu“ ako tréningový kurt. Štadión sa nachádza v blízkosti hotelov, kde budú tenisti ubytovaní.

    Tenis

    Tenis

    Santiago Bernabeu
    Santiago Bernabeu
    Keď futbal ustúpi tenisu. Hviezdy budú trénovať na štadióne Realu Madrid
    dnes 15:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Keď futbal ustúpi tenisu. Hviezdy budú trénovať na štadióne Realu Madrid