Hráčom chýba hrubšia koža. Sučasná generácia má problémy s kritikou, myslí si Ten Hag

Päťdesiatpäťročný odborník, ktorý na lavičke "Red Devils" skončil v októbri 2024 a nahradil ho Rúben Amorim, sa počas svojho pôsobenia na Old Trafforde dostal do konfliktu s viacerými prominentnými hráčmi.

O rok neskôr Jadon Sancho, aktuálne na hosťovaní v Chelsea, uviedol, že je "obetným baránkom", keď na sociálnych sieťach reagoval na Ten Hagove vyjadrenia o jeho tréningových výkonoch.

Ten Hag tiež káral Marcusa Rashforda, ktorý je v súčasnosti na hosťovaní v Aston Ville, keď vynechal tréning po tom, čo ho údajne videli v nočných podnikoch v Severnom Írsku.



"Táto generácia zvyčajne ťažko znáša kritiku. Kritika ich naozaj zasahuje. Generácia, v ktorej som vyrastal, mala oveľa hrubšiu kožu. Mohli ste byť oveľa priamočiarejší s touto generáciou. Bol som oslovovaný oveľa priamočiarejšie. Ak by som to urobil s mojou súčasnou skupinou hráčov, demotivoval by som ich," uviedol už bývalý tréner United.

Ten Hag v Manchestri dohliadal na rozvoj mladých hráčov ako Alejandro Garnacho či Kobbie Mainoo. Uviedol, že mladí hráči si vyžadujú "iné slová a iný prístup".

"Alex Ferguson tiež patril k predchádzajúcej generácii. S touto generáciou ste mohli byť oveľa priamočiarejší v komunikácii a prístupe. S touto generáciou musíte prenášať svoje posolstvo taktickejším spôsobom, aby ste dosiahli rovnaký efekt. Musíte hráčovi prejaviť viac lásky. Naša generácia to považovala za oveľa ťažšie ako táto generácia," pokračoval Ten Hag.