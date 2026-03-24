Prešov robí všetko pre to, aby sa zachránil. Musíme to zvládnuť, vraví nový tréner

Nový tréner futbalistov Tatrana Prešov vníma vymenovanie do funkcie ako veľkú zodpovednosť v ťažkej situácii.
Tridsaťštyriročný Erik Havrila je najmladší hlavný kormidelník v Niké lige, no viac než na svoj vek chce upriamiť pozornosť na prvoradý cieľ tímu, ktorým je záchrana.
Podľa predsedu predstavenstva FC Tatran Vlastislava Laskovského sa čoskoro dajú očakávať aj odchody minimálne dvoch hráčov.
Havrila sa stal už štvrtým trénerom Tatrana v prebiehajúcej sezóne. Na lavičke Prešova ju začal Čech Jaroslav Hynek, ktorý predtým doviedol tím k postupu do najvyššej súťaže.
Počas jesennej časti ho však nahradil Vladimír Cifranič, ktorého sa vedenie klubu po nevydarenom štarte jarnej časti rozhodlo odvolať z funkcie. Začiatkom marca ho nahradil Jozef Kostelník, no ten vydržal na lavičke iba 20 dní.
Tím sa pod jeho vedením herne ani výsledkovo nedvihol, naopak, po 3. kole nadstavbovej časti skupiny o udržanie sa v Niké lige figuruje na poslednom 12. mieste o skóre za Skalicou.
Vedenie chce, aby ligu zachránili Prešovčania
„Vo futbale rozhodujú góly a body. Gólov dávame málo a takisto máme aj málo bodov. Preto došlo po vzájomnej dohode k ukončeniu spolupráce medzi Tatranom Prešov a Jozefom Kostelníkom,“ uviedol Laskovský.
Voľba padla na Erika Havrilu, ktorý doteraz pôsobil ako jeden z asistentov hlavného trénera. Jeho mladý vek môže byť podľa Laskovského výhoda: „Beriem to ako prvé pozitívum tejto zmeny. Môže to byť výhoda, keďže prinesie elán a nový pohľad na hráčov a súperov.
Hľadáme videoanalytika, ktorý by odbremenil Erika od práce, ktorú robil doteraz. Chceme to stavať na Prešovčanoch, aby zachránili ligu pre Tatran. Verím, že sa zachránime.“
Podľa Laskovského sú reálne aj zmeny v kádri, „nahnuté“ to majú minimálne dvaja hráči.
„Robíme všetko pre to, aby sme sa zachránili. Viem, že počas prvých siedmich zápasov jarnej časti sme získali iba dva body. Teraz máme pred sebou ďalších sedem kôl, no verím, že pomôžu zmena trénera a iné nastavenie tímu.
Príde aj reprezentačná prestávka, počas ktorej môže tréner s hráčmi komunikovať, aby sa dostavil úspech a aby sme sa zachránili v lige,“ poznamenal Laskovský.
Havrila: Je to veľká zodpovednosť
Nový hlavný tréner Tatrana sa teší na novú výzvu. Premiéru absolvuje po reprezentačnej prestávke v sobotu 4. apríla v Ružomberku, na ktorý Prešovčania strácajú štyri body.
„Je to veľká zodpovednosť. Sme v ťažkej situácii, no myslím si, že ju dokážeme zvládnuť. Musíme to zvládnuť, to je celé.
Nemá zmysel zamýšľať sa nad tým, či som najmladší alebo nie. Je možné, že ešte dôjde k pohybom v kádri. Myslím si, že je v ňom kvalita, ktorú chceme ukázať,“ povedal Havrila.
Jeho meno bola prvá voľba vedenia klubu po odchode Kostelníka.
„Nad Erikom sme uvažovali už v momente, keď skončil Vladimír Cifranič. Vtedy sme sa ešte rozhodli inak. Napokon teraz padla voľba na Erika. Pozná naše mužstvo, prostredie a je to jeden z najlepších adeptov, aký mohol prísť,“ konštatoval športový riaditeľ prešovského klubu Stanislav Šesták.
Aj on verí, že hráči Tatrana zvládnu záverečných sedem zápasov sezóny a odvrátia hrozbu zostupu.
„Všetci v klube chceme, aby sa Tatran Prešov zachránil. Nepozerali sme na to, že to (trénerské výmeny, pozn.) niekto bude brať ako nejaký cirkus. Erik najlepšie pozná mužstvo, je tu už dlhý čas. Všetci mu chceme pomôcť.
Dáme do toho sto percent, aby sme získali čo najviac bodov. Či to pre niekoho vyzerá smiešne alebo nie, my chceme zachrániť Tatran Prešov. Spravíme pre to maximum,“ poznamenal Šesták, ktorý sa po krátkej prestávke vrátil do funkcie športového riaditeľa:
„V klube som bol stále, aj keď nie na tej pozícii. Tak, ako som to povedal, tak to bolo aj v realite - že s trénerom (Kostelníkom, pozn.) nedokážem spolupracovať. Teraz je tu nový tréner, ktorému podávam pomocnú ruku. Všetci sme sa dohodli, zomkli a ideme bojovať. Chlapci to musia dokázať na trávniku a na ihrisku.“
