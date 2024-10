Vyčítali mu, že nezakončuje. Hrdina Prešova zostrelil nikéligistu exportným gólom

STROPKOV. Líder druhej ligy z Prešova si víťaznú náladu nenechal vziať ani v pohári a po deviatom súťažnom víťazstve v rade sa postaral o koniec prvého tímu z Niké ligy v aktuálnej edícii Slovnaft cupu. Skaličania cestovali na zápas štvrtého pohárového kola na východ už s varovaním z tretieho kola, v ktorom až po pokutových kopoch postúpili cez treťoligové Malacky. Zápas v dočasnom domove Prešovčanov v Stropkove pritom začali Skaličania výborne a už po necelej minúte mohli ísť do vedenia. Ale volej Adama Kopasa vytiahol spod brvna skvelým zákrokom brankár Alex Fojtíček.

Na druhej strane Prešovčanom pop necelých štyroch minútach vyšiel hneď prvý brejk a Samuel Gladiš svojim prvým gólom v sezóne naštartoval cestu domácich za postupom. K tomu ich ešte viac priblížil Landing Sagna.

Brankár Skalice Lukáš Hroššo neudržal hlavičkový pokus po rohovom kope a prešovský kanonier poslal svoj tím zblízka do dvojgólového vedenia. Skaličanom sa ešte do prestávky podarilo vrátiť do zápasu po góle Taofiqa Jibrila. To, čo sa hosťom nepodarilo na začiatku zápasu, vyšlo po pár sekundách druhého polčasu domácim. Gladiš si z krídla naviedol loptu do šestnástky a obaľovačkou ľavou nohou dokonale vymietol ľavý horný roh skalickej bránky. VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Skalica

Skaličania sa po hromadnom prestriedaní dokázali dostať k tlaku, ale zlyhávali vo finálnej fáze, v ktorej chýbala presnosť prihrávok. A keď v polovici druhého polčasu Oliver Podhorín trafil brvno, obrat v zápase sa im čoraz rýchlejšie vzďaľoval a gól striedajúceho kapitána Martina Nagya na konečných 3:2 v úplnom závere prišiel veľmi neskoro. Gladiš potešil aj Petruša Hrdinom zápasu sa stal dvojgólový prešovský krídelník Samuel Gladiš. Po zápase rozdával úsmevy na všetky strany: „Keď som sa ráno zobudil, netušil som, aký to bude skvelý deň. Mal som teraz ťažšie obdobie, v lige mi to nestrieľalo a som veľmi rád, že som dnes dal dva góly.“

Priznal, že v zápase bolo cítiť, že hrajú proti mužstvu z Niké ligy. „Skalica je tvrdé, skúsené mužstvo a na to sme sa pripravovali. Dostali sme šancu tí, čo hrávame v lige menej a myslím si, že sme ju využili. Tréner nám vždy prízvukuje, že dôležití sú všetci hráči. Je nás dvadsať a myslím si, že sme vyrovnané mužstvo,“ poznamenal Gladiš, ktorý mal na kopačkách aj hetrik. V druhom polčase pri jednej z brejkových situácii, ale nevystrelil a hľadal pred bránkou spoluhráčov, ktorí ale na jeho prihrávku nedosiahli. „Nie som taký, že by som išiel za každú cenu za gólom. Zakričali mi, tak som to prihrával,“ okomentoval situáciu Gladiš, na ktorého nadviazal aj tréner Marek Petruš.

„Samo je povahovo veľmi dobrý chlapec. Niekedy mu to aj vyčítame, že nejde do zakončenia a radšej ešte skúša nejakú finálnu prihrávku. Dnes to pri tom druhom góle spravil nádherne a dal exportný gól,“ prezradil Petruš, ktorého strelecké zobudenie jeho zverenca potešilo a verí, že Gladiš si strelecké kopačky obuje konečne aj v lige. Petruš má problém vybrať zostavu Obaja tréneri poslali do pohárového zápasu zostavy bez viacerých stálych hráčov základných zostáv. Domáci Marek Petruš bol s ich hrou spokojný a striedania si takticky nechal až na úplný záver. „Mužstvo dobre trénuje a mám problém vybrať tých jedenásť najlepších do základnej zostavy aj v majstrovských zápasoch. Dnes dostali šancu iní hráči ako v lige a nesklamali. Hneď na začiatku nás podržal brankár Fojtíček, keď zlikvidoval stopercentnú gólovú strelu pekným zákrokom. Od tohto momentu sme sa chytili, dali dva góly a doviedli zápas do víťazného konca,“ rozhovoril sa prešovský kormidelník po zápase, ktorý s mužstvom naposledy prehral ešte na konci augusta.

Oživujú spomienky spred dvoch rokov Prešovčania aktuálnou víťaznou šnúrou oživujú spomienky spred dvoch rokov, keď dokázali v druhej lige zvíťaziť v desiatich zápasoch po sebe. „Veľmi rád vyhrávam a verím, že aj aktuálnu šnúru ešte potiahneme ďalej. Keď dosiahneme na desať ligových ako pred dvoma rokmi, bude to dobré,“ dodal Petruš. Už na začiatku novembra čaká Prešov v osemfinále Slovnaft Cupu treťoligová Rača Bratislava, ktorú opäť privítajú na domácom trávniku v Stropkove. Radi by relatívne priaznivý žreb využili a postúpili v pohári čo najďalej. Veď jarné štvrťfinále by už možno mohli hrať na dokončenom novom štadióne. „Snáď to tak bude.“ Skalická lavička šancu nevyužila Nespokojnosť po zápase neskrýval skalický Oliver Podhorín: „Na východ sme prišli s cieľom postúpiť a ten sme nesplnili. Čakali sme takýto zápas. Mali sme podať oveľa lepší výkon. V polčase sme si hovorili, že pôjdeme za vyrovnaním a neinkasujeme, ale stal sa opak. Tretí gól nás pribrzdil a potom sa to už ťažko doháňalo.“ Kým prešovského trénera Petruša výkon pozmenenej zostavy potešil, jeho náprotivok David Oulehla spokojný nebol.