Liptáci s urgentnou prosbou: Pred zápasom pohára potrebujeme pomoc pri odhŕňaní snehu

Sportnet|24. nov 2025 o 18:57
Liptovský Mikuláš privíta KFC Komárno.

Snehová nádielka pokryla v uplynulých dňoch prakticky celé Slovensko. Výnimkou nebol ani Liptov, kde napadlo dostatok snehu na to, aby klub žiadal o pomoc.

Prostredníctvom sociálnych sietí vyzýva dobrovoľníkov, aby prišli v utorok od 8:00 pomôcť s doodhŕňavaním snehu z hracej plochy. Liptáci hostia v stredu o 16:00 v osemfinálovom zápase Slovnaft Cupu KFC Komárno.

"Vážení priatelia, podporovatelia a priaznivci Tatranu, zajtra (utorok), od 8:00 hod. ráno potrebujeme dobrovoľníkov pri doodhŕňaní snehu. Ihrisko sa frézuje, 60% plochy je odfrézovaných. Vykurovanie ihriska je zapnuté. Prosíme každého dobrovoľníka, aby si so sebou priniesol odhŕňač alebo lopatu. Ďakujeme za pomoc," napísal klub na svojom webe.

