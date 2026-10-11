Chcel len fotku so svojím idolom. Holandský zväz udelil chlapcovi päťročný zákaz

Holandský zväz udelil päťročný dištanc a pokutu tínedžerovi
Holandský zväz udelil päťročný dištanc a pokutu tínedžerovi (Autor: TASR/AP)
TASR|11. okt 2026 o 22:28
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Fanúšik musí tiež zaplatiť pokutu a trest hrozí aj jeho rodičom.

Holandský futbalový zväz (KNVB) udelil päťročný zákaz vstupu na všetky štadióny v krajine fanúšikovi, ktorý vybehol na ihrisko počas septembrového zápasu Ligy národov proti Nemecku (1:1).

Trinásťročný chlapec narušil priebeh stretnutia, aby sa odfotil so stredopoliarom Tijjanim Reijndersom.

Podľa miestnych médií musí chlapec zaplatiť aj pokutu vo výške 100 eur a jeho rodičom hrozia prísnejšie sankcie.

Ak Európska futbalová únia (UEFA) za incident potrestá zväz, ten chce od rodičov fanúšika žiadať náhradu škody v občianskoprávnom konaní.

„Vrcholový šport sa odohráva na ihrisku a hráči musia byť schopní podávať výkony bezpečne a bez vyrušovania.

Diváci majú preto prísny zákaz vstupovať na hraciu plochu. Na tento zákaz upozorňujeme na viacerých miestach na štadióne,“ citovala z vyhlásenia KNVB agentúra DPA.

Reprezentácie

Holandský zväz udelil päťročný dištanc a pokutu tínedžerovi
Holandský zväz udelil päťročný dištanc a pokutu tínedžerovi
Chcel len fotku so svojím idolom. Holandský zväz udelil chlapcovi päťročný zákaz
ne 22:28
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