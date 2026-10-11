Chcel len fotku so svojím idolom. Holandský zväz udelil chlapcovi päťročný zákaz

Holandský futbalový zväz (KNVB) udelil päťročný zákaz vstupu na všetky štadióny v krajine fanúšikovi, ktorý vybehol na ihrisko počas septembrového zápasu Ligy národov proti Nemecku (1:1).
Trinásťročný chlapec narušil priebeh stretnutia, aby sa odfotil so stredopoliarom Tijjanim Reijndersom.
Podľa miestnych médií musí chlapec zaplatiť aj pokutu vo výške 100 eur a jeho rodičom hrozia prísnejšie sankcie.
Ak Európska futbalová únia (UEFA) za incident potrestá zväz, ten chce od rodičov fanúšika žiadať náhradu škody v občianskoprávnom konaní.
„Vrcholový šport sa odohráva na ihrisku a hráči musia byť schopní podávať výkony bezpečne a bez vyrušovania.
Diváci majú preto prísny zákaz vstupovať na hraciu plochu. Na tento zákaz upozorňujeme na viacerých miestach na štadióne,“ citovala z vyhlásenia KNVB agentúra DPA.