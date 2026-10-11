Betis je naďalej čiernym koňom La Ligy. Päťgólová výhra ho vrátila pred Real

Futbalisti Celta Vigo remizovali už piatykrát v tejto sezóne španielskej La Ligy. V nedeľnom stretnutí 8. kola hrali na trávniku Elche nerozhodne 0:0 a v tabuľke sa posunuli na priebežnú deviatu priečku.
Real Sociedad zvíťazil v druhom dueli za sebou, hráčov Deportivo La Coruňa zdolal 3:2.
V zápase viedol 3:0, potom však znížil Mario Soriano a po vylúčení domáceho Pabla Marina strelil kontaktný gól z penalty Yeremay Hernandez. V závere dostal červenú kartu aj hosťujúci Lorenzo Amatucci.
Šiesty triumf v ročníku zaznamenal Real Betis, ktorý zvíťazil nad Osasunou 5:2 a posunul sa na tretiu priečku tabuľky pred Real Madrid.
Dvoma presnými zásahmi sa blysol kapitán tímu Isco, v drese hostí si dal vlastný aj regulárny gól chorvátsky útočník Ante Budimir.
La Liga - 8. kolo:
Elche CF - Celta Vigo 0:0
Real Sociedad - Deportivo La Coruňa 3:2 (2:0)
Góly: 29. Martin, 34. Zacharjan, 54. Guedes - 61. Soriano, 69. Hernandez (z 11 m), ČK: 66. Marin - 90. Amatucci
Real Betis - Osasuna Pamplona 5:2 (2:0)
Góly: 10. a 67. Isco (prvý z 11 m), 31. Ezzalzouli, 48. Budimir (vlastný), 90.+6 Morante - 51. Budimir, 56. Ra. Garcia