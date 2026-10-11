Slovan naložil Prešovu a znovu vedie ligu. Rybár pri premiére čakal od seba viac

Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. V nedeľu si poradili s Prešovom hladko 8:2 a vedú súťaž s dvojbodovým náskokom pred trojicou Žilina, Poprad a Košice.
Zverenci Brada Tappera sa na domácom ľade predstavili v tejto sezóne iba po druhý raz. „Belasí“ položili základy víťazstva v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0.
Liam Pecararo zaznamenal gól a štyri asistencie, jeho spoluhráč Ryan Dmowski strelil gól a mal dve asistencie.
V bráne Slovana debutoval Patrik Rybár, ktorý bol na svoj výkon kritický: „Nebol to môj najlepší zápas, ale po takom dlhom čase sa to dalo čakať. Dúfam, že to bude nabudúce lepšie. Mohla to byť aj nula, prvý gól hlúpy, druhý nešťastný, ale to tak je. Dôležité je, aby to v tých ďalších zápasoch bolo lepšie.“
Vlci Žilina vyhrali doma nad Michalovcami 3:1, dvoma gólmi a asistenciou sa pod výhru podpísal Kamil Walega.
Dukla utrpela tretiu prehru v rade a figuruje na 10. priečke. Poprad v sobotňajšom stretnutí nedal šancu Zvolenu, keď zvíťazil 4:0 a pripísal si tretí triumf za sebou. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár „kamzíkov“ Július Hudáček.
„Rytieri“ vyšli gólovo naprázdno druhýkrát v sezóne, prehrali tretí zápas za sebou a klesli na 11. miesto.
Tretie víťazstvo za sebou slávili Košice, ktoré zdolali Trenčín 3:2. O triumfe domácich rozhodol v 55. minúte v presilovke kapitán Tomáš Mikúš. Trenčania nenadviazali na výhry z predošlých dvoch zápasov a patrí im ôsma pozícia.
Na piatu priečku klesla Spišská Nová Ves, ktorá prehrala v Nitre 0:3. „Corgoni“ prestrihli päťzápasovú víťaznú šnúru súpera.
Úradujúci majster vybojoval iba tretiu výhru v sezóne, z toho druhú v riadnom hracom čase a posunul sa na 9. miesto. Americký brankár Matt Jurusik vychytal svoje prvé čisto v najvyššej slovenskej súťaži.
Dobrú formu potvrdila Banská Bystrica, ktorá zdolala na svojom ľade Liptovský Mikuláš 5:2 a dotiahla sa v tabuľke na svojho súpera. „Barani“ zaknihovali piatu výhru z uplynulých šiestich zápasov.
Liptáci prehrali tretí duel za sebou, pričom sa im v 10. minúte zranil Sena Acolatse a museli tak točiť iba piatich obrancov.
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Tipsport liga - 10. kolo:
HC Slovan Bratislava - HC Prešov 8:2 (4:0, 1:2, 3:0)
Góly: 2. Petriska (Solenský), 8. Dmowski (Pecararo, Korczak), 13. Kašlík (Petriska), 17. Maier (Pecararo, Dmowski), 32. Varga (Pecararo), 46. Cedzo (Takáč, Buček), 57. Turan (Pecararo), 59. Pecararo (Dmowski, Turan) – 26. Hamráček (Frič), 29. Pennington (Keltie Miguel, Feranec)
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HC Košice - HK Dukla Trenčín 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Góly: 14. Deyl (Bartoš, Liščinský), 45. Havrila (Šedivý, Bučko), 55. Mikúš (Jurčo, Rosandič) - 12. Descheneau, 20. Kudrna (Ferenc)
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HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Góly: 7. Michalčin (Valach, Lucas), 27. Tomka (Valach, Fereta), 30. Michalčin (Faith), 31. Gron (Šoltés, Lee), 58. Kabáč – 22. Vojtech (Lalík, Mich. Chovan), 39. Vojtech (Mich. Chovan, Lalík)
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Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Góly: 13. Repčík (Čajkovský, Walega), 17. Walega (Miller), 40. Walega (Török, Macák) – 36. Virtanen (Edmonds, Boucher)
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Nitra - Spišská Nová Ves 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly: 2. Pollock (Lacka, Bača), 38. Hrnka (Kalman, Chrenko), 51. Jackson (Kalman, Holešinský)
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