Slovan naložil Prešovu a znovu vedie ligu. Rybár pri premiére čakal od seba viac

Brankár Patrik Rybár (Slovan) a hráči Darren Archibald a Keltie Jeri-Leon (obaja HC Prešov)
Fotogaléria (11)
Brankár Patrik Rybár (Slovan) a hráči Darren Archibald a Keltie Jeri-Leon (obaja HC Prešov) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|11. okt 2026 o 20:34
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Pozrite si súhrn výsledkov 10. kola Tipsport ligy.

Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. V nedeľu si poradili s Prešovom hladko 8:2 a vedú súťaž s dvojbodovým náskokom pred trojicou Žilina, Poprad a Košice.

Zverenci Brada Tappera sa na domácom ľade predstavili v tejto sezóne iba po druhý raz. „Belasí“ položili základy víťazstva v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0.

Liam Pecararo zaznamenal gól a štyri asistencie, jeho spoluhráč Ryan Dmowski strelil gól a mal dve asistencie.

V bráne Slovana debutoval Patrik Rybár, ktorý bol na svoj výkon kritický: „Nebol to môj najlepší zápas, ale po takom dlhom čase sa to dalo čakať. Dúfam, že to bude nabudúce lepšie. Mohla to byť aj nula, prvý gól hlúpy, druhý nešťastný, ale to tak je. Dôležité je, aby to v tých ďalších zápasoch bolo lepšie.“

Fotogaléria zo zápasu Slovan Bratislava - HC Prešov (Tipsport liga - 10. kolo)
Na snímke hráč HC Slovan Bratislava Róbert Varga strieľa gól na 5:2 počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAX
Na snímke tréner HC Prešov Ryan Colville počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAX
Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Brad Tapper počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAX
Na snímke hráč Patrik Maier (Slovan) sa teší z gólu na 4:0 počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAX
11 fotografií
Na snímke brankár HC Prešov Samuel Veletelka po štvrtom inkasovanom góle počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAXNa snímke hráč Lukáš Janča (Slovan) sa teší z gólu Olivera Fatulu (HC Prešov) počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAXNa snímke hráč zľava Adam Kobolka, brankár Samuel Veletelka (obaja Prešov), Ryan Dmowsky (Slovan) počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAXNa snímke hráč HC Slovan Bratislav Rian Dmowsky dáva gól na 2:0 počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAXNa snímke gólová radosť hráčov Slovana počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAXNa snímke hráč HC Slovan Bratislav Ján Petriška sa teší z gólu na 1:0 počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAXNa snímke fanúšikovia HC Slovan Bratislava počas zápasu 10. kola hokejovej Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava - HC Prešov 11. októbra 2026 v Bratislave. FOTO TASR - Ľuboš Pilc - Slovensko - šport - hokej - Tipsport - liga - 10.kolo - Slovan - Prešov - BAX

Vlci Žilina vyhrali doma nad Michalovcami 3:1, dvoma gólmi a asistenciou sa pod výhru podpísal Kamil Walega.

Dukla utrpela tretiu prehru v rade a figuruje na 10. priečke. Poprad v sobotňajšom stretnutí nedal šancu Zvolenu, keď zvíťazil 4:0 a pripísal si tretí triumf za sebou. Druhé čisté konto v priebehu dvoch dní vychytal brankár „kamzíkov“ Július Hudáček.

„Rytieri“ vyšli gólovo naprázdno druhýkrát v sezóne, prehrali tretí zápas za sebou a klesli na 11. miesto.

Tretie víťazstvo za sebou slávili Košice, ktoré zdolali Trenčín 3:2. O triumfe domácich rozhodol v 55. minúte v presilovke kapitán Tomáš Mikúš. Trenčania nenadviazali na výhry z predošlých dvoch zápasov a patrí im ôsma pozícia.

Na piatu priečku klesla Spišská Nová Ves, ktorá prehrala v Nitre 0:3. „Corgoni“ prestrihli päťzápasovú víťaznú šnúru súpera.

Úradujúci majster vybojoval iba tretiu výhru v sezóne, z toho druhú v riadnom hracom čase a posunul sa na 9. miesto. Americký brankár Matt Jurusik vychytal svoje prvé čisto v najvyššej slovenskej súťaži.

Dobrú formu potvrdila Banská Bystrica, ktorá zdolala na svojom ľade Liptovský Mikuláš 5:2 a dotiahla sa v tabuľke na svojho súpera. „Barani“ zaknihovali piatu výhru z uplynulých šiestich zápasov.

Liptáci prehrali tretí duel za sebou, pričom sa im v 10. minúte zranil Sena Acolatse a museli tak točiť iba piatich obrancov.

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Tipsport liga - 10. kolo:

HC Slovan Bratislava - HC Prešov 8:2 (4:0, 1:2, 3:0)

Góly: 2. Petriska (Solenský), 8. Dmowski (Pecararo, Korczak), 13. Kašlík (Petriska), 17. Maier (Pecararo, Dmowski), 32. Varga (Pecararo), 46. Cedzo (Takáč, Buček), 57. Turan (Pecararo), 59. Pecararo (Dmowski, Turan) – 26. Hamráček (Frič), 29. Pennington (Keltie Miguel, Feranec)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HC Košice - HK Dukla Trenčín 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Góly: 14. Deyl (Bartoš, Liščinský), 45. Havrila (Šedivý, Bučko), 55. Mikúš (Jurčo, Rosandič) - 12. Descheneau, 20. Kudrna (Ferenc)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Góly: 7. Michalčin (Valach, Lucas), 27. Tomka (Valach, Fereta), 30. Michalčin (Faith), 31. Gron (Šoltés, Lee), 58. Kabáč – 22. Vojtech (Lalík, Mich. Chovan), 39. Vojtech (Mich. Chovan, Lalík)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Góly: 13. Repčík (Čajkovský, Walega), 17. Walega (Miller), 40. Walega (Török, Macák) – 36. Virtanen (Edmonds, Boucher)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Nitra - Spišská Nová Ves 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Góly: 2. Pollock (Lacka, Bača), 38. Hrnka (Kalman, Chrenko), 51. Jackson (Kalman, Holešinský)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Brankár Patrik Rybár (Slovan) a hráči Darren Archibald a Keltie Jeri-Leon (obaja HC Prešov)
Brankár Patrik Rybár (Slovan) a hráči Darren Archibald a Keltie Jeri-Leon (obaja HC Prešov)
Slovan naložil Prešovu a znovu vedie ligu. Rybár pri premiére čakal od seba viac
dnes 20:34
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