V Taliansku plánujú zakázať zelené dresy. Dôvod je vcelku bizarný

Bude musieť súčasný klub Lukáša Haraslína meniť klubové farby? (Autor: TASR/AP)

TASR | 16. júl 2021 o 11:39

Dotklo by sa to aj účastníka Serie A so slovenským zastúpením.

BRATISLAVA. V talianskom klubovom futbale sa chystá zaujímavá zmena. Zatiaľ je to len v rovine špekulácií médií, ale od sezóny 2022/2023 by mali mať kluby v najvyššej súťaži Serie A zakázané hrávať v dresoch zelenej farby. Podľa správy športového denníka Gazzetta dello Sport je to reakcia na dlhodobú kritiku televíznych divákov, ktorí ťažko rozoznávajú hráčov od farby trávy. A podľa kompetentných treba urobiť všetko preto, aby mali z futbalu ničím nerušený zážitok.



"Zákaz sa má týkať iba hráčov v poli, brankári budú môcť mať naďalej na sebe dresy zelenej farby. Zo súčasných klubov Serie A používajú zelenú farbu dresov hráči Sassuola, ale aj Lazia Rím. V prípade Rimanov ide o náhradnú farebnú kombináciu po tradičnej belasej," informoval portál ORF. V Sassuole pôsobí aj slovenský reprezentant a účastník nedávneho EURO 2020 Lukáš Haraslín. Najbližšej sezóne Serie A, ktorá sa začne 22. augusta, sa proklamovaná novinka ešte nebude týkať.

