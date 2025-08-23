VIDEO: De Bruyne strelil prvý gól v drese Neapolu, zápas v Miláne rozhodol parádny gól

RÍM. Futbalisti AC Miláno nevstúpili do nového ročníka talianskej Serie A ideálne. V stretnutí 1. kola prehrali doma s nováčikom z Cremony 1:2.
Víťazný gól zápasu na San Sire zaznamenal v 61. minúte Federico Bonazzoli, ktorý akrobatickým zakončením prekonal Mikea Maignana.
Hráči SSC Neapol zdolali Sassuolo 2:0 na jeho pôde. Slovenský reprezentant v službách talianskeho majstra Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave a v 82. minúte ho vystriedal Billy Gilmour.
Svoj prvý súťažný gól za mužstvo spod Vezuvu strelil belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, keď v 57. minúte zvýšil na 2:0. Domáci dohrávali duel v desiatich, v 79. minúte bol po dvoch žltých kartách vylúčený Ismael Kone.
Serie A - 1. kolo:
AC Miláno - Cremonese 1:2 (1:1)
Góly: 45.+1. Pavlovič - 28. Baschirotto, 61. Bonazzoli
AS Rím - Bologna 1:0 (0:0)
Gól: 53. Franca
Sassuolo - SSC Neapol 0:2 (0:1)
Góly: 17. McTominay, 57. De Bruyne
ČK: 79. Kone (Sassuolo) po druhej ŽK
/S. Lobotka (Neapol) hral do 82. min./