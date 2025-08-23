VIDEO: De Bruyne strelil prvý gól v drese Neapolu, zápas v Miláne rozhodol parádny gól

Kevin De Bruyne (vľavo) sa teší z prvého gólu v drese SSC Neapol.
Kevin De Bruyne (vľavo) sa teší z prvého gólu v drese SSC Neapol. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
TASR|23. aug 2025 o 23:05
ShareTweet0

AC Miláno nestačilo na nováčika Serie A.

RÍM. Futbalisti AC Miláno nevstúpili do nového ročníka talianskej Serie A ideálne. V stretnutí 1. kola prehrali doma s nováčikom z Cremony 1:2.

Víťazný gól zápasu na San Sire zaznamenal v 61. minúte Federico Bonazzoli, ktorý akrobatickým zakončením prekonal Mikea Maignana.

Hráči SSC Neapol zdolali Sassuolo 2:0 na jeho pôde. Slovenský reprezentant v službách talianskeho majstra Stanislav Lobotka nastúpil v základnej zostave a v 82. minúte ho vystriedal Billy Gilmour.

Svoj prvý súťažný gól za mužstvo spod Vezuvu strelil belgický stredopoliar Kevin De Bruyne, keď v 57. minúte zvýšil na 2:0. Domáci dohrávali duel v desiatich, v 79. minúte bol po dvoch žltých kartách vylúčený Ismael Kone.

Serie A - 1. kolo:

AC Miláno - Cremonese 1:2 (1:1)

Góly: 45.+1. Pavlovič - 28. Baschirotto, 61. Bonazzoli

AS Rím - Bologna 1:0 (0:0)

Gól: 53. Franca

Sassuolo - SSC Neapol 0:2 (0:1)

Góly: 17. McTominay, 57. De Bruyne

ČK: 79. Kone (Sassuolo) po druhej ŽK

/S. Lobotka (Neapol) hral do 82. min./

FC Janov - US Lecce 0:0

Tabuľka Serie A

Serie A

    Kevin De Bruyne (vľavo) sa teší z prvého gólu v drese SSC Neapol.
    Kevin De Bruyne (vľavo) sa teší z prvého gólu v drese SSC Neapol.
    VIDEO: De Bruyne strelil prvý gól v drese Neapolu, zápas v Miláne rozhodol parádny gól
    dnes 23:05
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»VIDEO: De Bruyne strelil prvý gól v drese Neapolu, zápas v Miláne rozhodol parádny gól