Vysnívaná premiéra pre útočníka AS Rím. Vo svojom prvom zápase strelil víťazný gól

Futbalisti AS Rím vyhrali v nedeľňajšom stretnutí 21. kola talianskej Serie A na pôde FC Turín 2:0. Svoj prvý gól strelil pri premiére v drese AS Donyell Malen, nová posila z Aston Villy.
Pri presnom zásahu mu asistoval Paulo Dybala, ktorý potom sám zvýšil na 2:0. Zverenci Giana Piera Gasperiniho tak dokázali využiť sobotňajšiu prehru Juventusu 0:1 v Cagliari.
V lige im patrí štvrtá priečka, od piateho Juventusu sa odpútali na rozdiel troch bodov.
Hráči Parmy a Janova si podelili body po remíze 0:0. Janovu patrí v neúplnej tabuľke 16. miesto, Parma sa nachádza o tri priečky vyššie.
V zlepšených výkonoch naďalej pokračuje Fiorentina. Zverenci Paola Vanoliho zvíťazili na pôde Bologne 2:1 a z uplynulých šiestich duelov prehrali len jeden.
V tabuľke sú aktuálne na 18. pozícii a na konte majú 17 bodov. Rovnako je na tom so zápasom k dobru sedemnáste Lecce, ktoré sa už nachádza mimo zostupových priečok.
Serie A - 21. kolo:
FC Turín - AS Rím 0:2 (0:1)
Góly: 26. Malen, 72. Dybala
FC Bologna - ACF Fiorentina 1:2 (0:2)
Góly: 88. Fabbian - 19. Mandragora, 45. Piccoli