Vysnívaná premiéra pre útočníka AS Rím. Vo svojom prvom zápase strelil víťazný gól

V strede Donyell Malen oslavuje gól.
V strede Donyell Malen oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|18. jan 2026 o 20:32
V zlepšených výkonoch naďalej pokračuje Fiorentina.

Futbalisti AS Rím vyhrali v nedeľňajšom stretnutí 21. kola talianskej Serie A na pôde FC Turín 2:0. Svoj prvý gól strelil pri premiére v drese AS Donyell Malen, nová posila z Aston Villy.

Pri presnom zásahu mu asistoval Paulo Dybala, ktorý potom sám zvýšil na 2:0. Zverenci Giana Piera Gasperiniho tak dokázali využiť sobotňajšiu prehru Juventusu 0:1 v Cagliari.

V lige im patrí štvrtá priečka, od piateho Juventusu sa odpútali na rozdiel troch bodov.

Hráči Parmy a Janova si podelili body po remíze 0:0. Janovu patrí v neúplnej tabuľke 16. miesto, Parma sa nachádza o tri priečky vyššie.

V zlepšených výkonoch naďalej pokračuje Fiorentina. Zverenci Paola Vanoliho zvíťazili na pôde Bologne 2:1 a z uplynulých šiestich duelov prehrali len jeden.

V tabuľke sú aktuálne na 18. pozícii a na konte majú 17 bodov. Rovnako je na tom so zápasom k dobru sedemnáste Lecce, ktoré sa už nachádza mimo zostupových priečok.

Serie A - 21. kolo:

FC Turín - AS Rím 0:2 (0:1)

Góly: 26. Malen, 72. Dybala

FC Bologna - ACF Fiorentina 1:2 (0:2)

Góly: 88. Fabbian - 19. Mandragora, 45. Piccoli

Parma Calcio - FC Janov 0:0

    dnes 20:32
