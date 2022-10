Spalletti je z hry Neapolu nadšený, jeho tím predvádza skvelý futbal

O vydretom triumfe SSC rozhodol v 69. minúte striedajúci Victor Osimhen, ktorý prišiel na trávnik do druhého polčasu.

Nigérijský útočník sa v talianskej lige presadil prvýkrát od augusta, cez týždeň však skóroval do siete Ajaxu Amsterdam v Lige majstrov.

V tejto sezóne patrí ku kľúčovým členom zostavy trénera Luciana Spallettiho aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka. Dôveru dostal v každom doterajšom zápase, v nedeľu hral do 82. minúty.

Na San Sire proti Salernitane (2:0) to bol aj súboj slovenských obrancov, z ktorého vzišiel úspešne domáci Milan Škriniar. S kapitánskou páskou odohral celé stretnutie, plnú minutáž absolvoval aj Norbert Gyömbér v hosťujúcom drese.

"Znamená to pre nás veľa, ukazuje to, že napredujeme. Sme na správnej ceste. Do sezóny sme vstúpili zle a postrácali sme drahocenné body, ale už sme našli správny kurz," povedal Martinez pre Sky Sport Italia.

Inter sa najbližšie predstaví na pôde Fiorentiny, AC privíta Monzu a Neapol vycestuje do Ríma na súboj proti AS. Rimania získali o bod viac ako Inter a v pondelok dohrajú kolo na ihrisku Sampdorie Janov (18.30 h).

Tabuľka Serie A