Stáva sa dôležitým hráčom. Trenčín podpísal dlhodobý kontrakt s mladíkom

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín predĺžil spoluprácu s Tadeášom Hájovským. Defenzívny stredopoliar podpísal s účastníkom Niké ligy novú štvorročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.
Dvadsaťročný člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie začínal s futbalom v Prievidzi. Bolo to však práve v akadémii Trenčína, kde sa postupne v každej z kategórií stal lídrom svojho tímu.
Mladíkov do 19 rokov viedol v mládežníckej Lige majstrov ako kapitán. Vo februári minulého roka podpísal s klubom prvý profesionálny kontrakt.
Odvtedy sa stal jednou z kľúčových postáv základnej zostavy, v uplynulej sezóne zasiahol do 31 ligových duelov.
„Počas uplynulého obdobia sa stal stabilnou súčasťou prvého mužstva. Jeho výkony a oddanosť futbalu mu taktiež priniesli prvé pozvánky do seniorskej reprezentácie.
Ak zotrvá v ceste, ktorú si nastavil, tak som presvedčený, že môže byť zaujímavým hráčom pre európsky futbal a aj spomínanú seniorskú reprezentáciu,“ povedal po podpise športový riaditeľ AS Trenčín Andrej Žáčik.
Svoje prvé minúty v najcennejšom drese si Hájovský pripísal v závere júnového prípravného duelu v Grécku.