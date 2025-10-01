Stáva sa dôležitým hráčom. Trenčín podpísal dlhodobý kontrakt s mladíkom

TRENČÍN. Futbalový klub AS Trenčín predĺžil spoluprácu s Tadeášom Hájovským. Defenzívny stredopoliar podpísal s účastníkom Niké ligy novú štvorročnú zmluvu. Klub o tom informoval na oficiálnej webovej stránke.

Dvadsaťročný člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie začínal s futbalom v Prievidzi. Bolo to však práve v akadémii Trenčína, kde sa postupne v každej z kategórií stal lídrom svojho tímu.

Mladíkov do 19 rokov viedol v mládežníckej Lige majstrov ako kapitán. Vo februári minulého roka podpísal s klubom prvý profesionálny kontrakt.

Odvtedy sa stal jednou z kľúčových postáv základnej zostavy, v uplynulej sezóne zasiahol do 31 ligových duelov.

„Počas uplynulého obdobia sa stal stabilnou súčasťou prvého mužstva. Jeho výkony a oddanosť futbalu mu taktiež priniesli prvé pozvánky do seniorskej reprezentácie.

Ak zotrvá v ceste, ktorú si nastavil, tak som presvedčený, že môže byť zaujímavým hráčom pre európsky futbal a aj spomínanú seniorskú reprezentáciu,“ povedal po podpise športový riaditeľ AS Trenčín Andrej Žáčik.

Svoje prvé minúty v najcennejšom drese si Hájovský pripísal v závere júnového prípravného duelu v Grécku.

