David Strelec v Middlesbrough? Neodpískajú na neho toľko faulov, ako na Slovensku

Z Bratislavy do Middlesbrough vo veku 24 rokov. Toto tvrdenie neplatí len o Davidovi Strelcovi, ktorý prestúpil zo Slovana k lídrovi druhej anglickej ligy za rekordnú sumu.
Podobnú cestu zažil v roku 2001 aj bývalý reprezentant SZILÁRD NÉMETH, ktorý zamieril do Anglicka, vtedy do Premier League, z Interu Bratislava.
V Middlesbrough napokon strávil šesť sezón, v 117 zápasoch dal 23 gólov, s mužstvom získal v roku 2004 Ligový pohár.
V rozhovore pre Sportnet hovoril o najväčších rozdieloch medzi slovenským a ostrovným futbalom aj o tom, na čo sa musí Dávid Strelec pripraviť na novom pôsobisku.
Čo môže priniesť Strelec do Middlesbrough?
Dávid vie výborne hrať futbal, je skvelý v situáciách jeden na jedného a v tom môže byť prínosom pre klub. Verím, že bude dávať aj góly.
Middlesbrough v lete zmenil trénera, prišiel Rob Edwards. Možno bude chcieť zmeniť aj herný štýl, ale určite dobre vedeli, koho kúpili a s akým cieľom.
Ťažko teraz povedať, či so Strelcom rátajú ako s útočníkom či ako s podhrotovým hráčom, to sa ukáže až na ihrisku.
Na čo sa musí Strelec pripraviť v Anglicku?
Na vyššiu rýchlosť hry, na súboje a na množstvo zápasov. V lige sa hrá 46 zápasov, plus nejaké pohárové stretnutia, takže takmer stále bude mať anglické týždne.
Musí byť dobre fyzicky pripravený, lebo obrancovia tam pôjdu do súbojov po nakopnutých loptách a rozhodcovia to neodpískajú tak, ako na Slovensku.
Myslíte si, že anglický futbal bude pre Strelca pasovať ? Je to technický hráč, fanúšikovia ho možno vnímali skôr ako typ na španielsky či taliansky futbal.
Môj herný štýl tiež nenasvedčoval tomu, že raz budem hrať v Anglicku a predsa som sa tam dostal a dokázal som sa tam presadiť.
Síce ide o druhú ligu, ale už aj tam chce väčšina mužstiev hrať futbal a nie je to len o nakopávaných loptách ako pred dvadsiatimi či tridsiatimi rokmi.
Ako si spomínate na vlastné začiatky v Anglicku?
Strelo má 24 rokov, ja som mal tiež toľko, keď som išiel do Middlesbrough. David už má skúsenosť z pôsobenia v Taliansku, takže už má nejakú predstavu, čo ho čaká v zahraničí.
Ako som spomínal, hra bola oveľa rýchlejšia, boli tam tvrdé zrážky a odpískali na mňa oveľa menej faulov. Na Slovensku sa často hra kúskuje, v Anglicku je to iné.
Ďalšou výzvou bol jazyk. V tom čase ešte neboli také možnosti, keď sa niekto chcel naučiť cudzí jazyk, ako teraz. V dnešnej dobe už takmer každý vie po anglicky, ja som sa v tom čase učil po nemecky, takže som začínal od nuly.
Myslím si však, že David si v Anglicku rýchlo zvykne, ak sa bude sústrediť na hru.
Ako ste sa vy dokázali adaptovať na anglický futbal?
Musel som sa prispôsobiť. Mal som 72 kíl, keď som tam išiel a tamojší obrancovia boli ako obri, dvojmetroví chlapi, vážili 90 či 100 kíl.
Vedel som, že sa musím dostať do voľných priestorov a využiť svoju rýchlosť. Takto som sa vedel presadiť.
Sledujete súčasné výkony Middlesbrough?
Väčšinou sledujem výsledky, ale ak mám možnosť, tak si ich pozriem aj v televízii. Posledné dva-tri roky boli vždy blízko postupu alebo baráže.
Teraz vstúpili do súťaže veľmi dobre, po štyroch kolách majú 12 bodov. Verím, že im to vydrží a podarí sa im postúpiť do Premier League.
Ste ešte v kontakte s bývalými spoluhráčmi?
Vlani som bol v Middlesbrough pri príležitosti 20. výročia triumfu v Ligovom pohári. Pozvali nás na stretnutie. Nebolo nás veľa, čakal som, že príde viac chalanov, ale bol to veľmi príjemný návrat.
Na štadióne som nebol, len v tréningovom centre, ktorý vyzerá viac-menej rovnako. Majiteľ vedľa neho postavil krásny nový hotel s golfovými ihriskami.
Možno aj Strelo tam bude bývať na začiatku, kým si nenájde niečo iné.
Na čo si spomínate najradšej z vášho pôsobenia v Middlesbrough?
Na všetko. Bolo super hrať v Anglicku. V tej dobre prišiel do klubu tréner Steve McLaren, ktorý bol asistentom trénera v Manchestri United.
Ten úplne pobláznil majiteľa a prišlo množstvo fantastických hráčov. Pre mňa bolo úžasné hrať s nimi.
Spravil podľa vás Strelec dobré rozhodnutie týmto prestupom?
To sa uvidí, závisí to od trénera. Teraz sa mužstvu darí, možno nebude chcieť meniť zostavu.
Uvidíme, kedy David dostane šancu. Neprišiel na začiatku prípravy, navyše teraz je práve reprezentačná prestávka, takže sa k mužstvu pripojí ešte neskôr.
Asi dostane dva-tri týždne, aby sa aklimatizoval. Ak chytí dobrú formu, môže sa presadiť.
Ak by sa vás David Strelec spýtal, čo by ste mu poradili?
Ťažko mu niečo poradiť. Opakujem sa, musí si uvedomiť, že tempo hry bude oveľa vyššie, obrancovia budú pri ňom skôr, ostane mu menej času.
U nás je zvyknutý, že naňho pískajú fauly, čo sa tam pískať nebudú. Diváci nemajú radi, ak tam niekto leží na trávniku.
Na druhej strane, fanúšikovia sú tam veľmi vďační, žijú futbalom. Vedia, že prichádza reprezentant, takže budú mať očakávania, ale ak bude strieľať góly, budú ho milovať.