Brankár Barcelony drží nechcený rekord. Žiadny hráč klubu nemal toľko nadmerného tuku

Brankár Barcelony Wojciech Szczęsny prezradil, že drží nechcený klubový rekord – za nadmerný telesný tuk – no trvá na tom, že jeho láska k jedlu mu nikdy neprekážala vo výkonoch medzi žrďami.
Tridsaťpäťročný hráč, ktorý sa minulý rok vrátil z futbalového dôchodku, aby pomohol Barcelone vyhrať titul La Ligy, a ktorý je známy svojimi úprimnými priznaniami o fajčení, tvrdí, že trochu tuku mu nikdy neublížilo.
„Rád jem, a hoci sa dokážem držať v stanovených hraniciach, aj tak som prelomil barcelonský rekord, čo sa týka tuku, nadmerného tuku,“ povedal pre GQ Poland v rozhovore zverejnenom minulý týždeň.
Brankár, ktorý odohral 84 zápasov za Poľsko, sa podelil o jednu výmenu názorov s klubovým spoluhráčom Robertom Lewandowskim, keď boli spolu na reprezentačnom zraze.
„Raz mi Lewy (Lewandowski) zo žartu v šatni poľskej reprezentácie – bol som len v trenkách – povedal: ‚Ako mohol Szczęsny spraviť takú kariéru s takým telom?‘
„Tréner Czesław Michniewicz, ktorý bol tiež brankárom, mu na to povedal: ‚Vidíš, Lewy, byť v bránke je ako šach. Hráš rukami, ale v skutočnosti hráš hlavou.‘ Odvtedy, keď mi niekto povie: ‚Wojciech, choď do posilňovne,‘ odpoviem: ‚počúvaj, je to ako šach.‘“