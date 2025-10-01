S trénerom sa dostal do sporu. Švédsky brankár ukončil reprezentačnú kariéru

ŠTOKHOLM. Švédsky futbalový brankár Robin Olsen ukončil vo veku 35 rokov reprezentačnú kariéru.
Rozhodol sa po tom, ako mu tréner národného tímu Jon Dahl Tomasson oznámil, že viac nebude medzi troma žrďami jeho prvou voľbou.
Olsen odchytal oba septembrové zápasy Švédska v kvalifikácii MS 2026. V stretnutí so Slovinskom (2:2) urobil pri prvom inkasovanom góle chybu, keď mu lopta prepadla cez ruky do siete. V ďalšom dueli Švédi podľahli Kosovu 0:2.
Olsen v rozhovore pre denník Aftonbladet uviedol, že rozhodnutie odísť z reprezentácie bude trvať, kým bude Tomasson na lavičke, pretože je podľa neho „lídrom, pod ktorým nechce pracovať“.
Dres národného tímu si obliekal od roku 2015 a pripísal si zaň 79 štartov, pripomenula agentúra AP.