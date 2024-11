Isak ani Gyökeres nie sú Messi, naznačil. Lobotku ofenzívne esá Švédov netrápia

BRATISLAVA. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v sobotu (20.45 h) kľúčový zápas Ligy národov v boji o postup do B-divízie na pôde Švédska. Mužstvo trénera Francesca Calzonu chce zaznamenať proti "trom korunkám" premiérový triumf v histórii, ktorý by mal v tomto prípade prívlastok postupový. Ak bude mať duel svojho víťaza, ten si zabezpečí účasť v "béčku". Prípadná remíza nechá postupové karty otvorené, avšak do výraznej výhody posunie s lepším skóre Severanov.

Dôležitou správou pre talianskeho kouča na lavičke Slovenska je, že bude môcť počítať s uzdraveným Stanislavom Lobotkom. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar SSC Neapol utrpel zranenie stehenného svalu v októbrovom asociačnom termíne na pôde Azerbajdžanu.

Švédsko - Slovensko (sobota, 20:45) Liga národov - 5. kolo C-divízie pravdepodobná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škriniar, Vavro, Hancko - Duda, Lobotka, Bénes - Suslov, Strelec, Schranz

Rozhodcovia: Balakin - Berkut, Maťaš (všetci Ukr.) Friends Arena, Štokholm

"Partenopei" chýbal v ligových dueloch proti Empoli, Lecce, AC Miláno a Atalante Bergamo. Do zostavy sa vrátil v stretnutí na ihrisku milánskeho Interu. Pred kľúčovým zápasom národného tímu v Štokholme odohral záverečnú polhodinu proti "nerazzurri", pričom súboj skončil remízou 1:1. "Osobne som sa cítil veľmi dobre. Očakával som, že to bude po troch týždňoch horšie. Nebolo jednoduché do takého zápasu naskočiť, no po fyzickej stránke som sa cítil dobre a ani som necítil ten sval. Naskakoval som s neistým pocitom a nevedel som, ako bude noha reagovať. Po prvých dotykoch a dlhšom natiahnutom behu som zistil, že to drží a odvtedy som na to nemyslel," uviedol Lobotka.

Slováci si zmerali sily so Švédmi v októbri na Tehelnom poli. Hostia od úvodu stavili na agresívny celoplošný pressing, ktorý im priniesol dvojgólové vedenie. Calzonov výber po zmene strán zlepšil herný prejav a mimoriadne dôležitý duel dotiahol k deľbe bodov. Extra motiváciou je aj fakt, že Slováci nad Švédmi nikdy nezvíťazili. Pred domácim duelom LN sa stretli aj na európskom šampionáte pred troma rokmi, keď víťazstvo pre svoj tím zariadil v E-skupine z pokutového kopu Emil Forsberg. "Sokoli" nevyhrali nad týmto súperom v žiadnom prípravnom stretnutí ani v ďalších troch súťažných. "Videli sme, že Švédi síce neboli na ME, keďže mali veľmi ťažkú kvalifikačnú skupinu, ale kvalitu majú. Individuálnu, ale aj tímovú. Hrajú systémom 1 na 1 po celom ihrisku, čo je veľmi nepríjemné. Sú silovo výborne pripravení. Bude to určite náročný zápas a my sa musíme poučiť z prvého zápasu, najmä z jeho prvého polčasu," povedal Lobotka.

Kde sledovať Ligu národov v TV? Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Švédi disponujú obrovskou kvalitou v ofenzíve. Vo fenomenálnej forme momentálne hrá útočník Viktor Gyökeres zo Sportingu Lisabon. Dvadsaťpäťročný zakončovateľ so 16 gólmi kraľuje strelcom v portugalskej najvyššej súťaži, s piatimi presnými zásahmi je na spoločnom prvom mieste medzi strelcami v Lige majstrov, pričom v nej sa zaskvel proti Manchestru City, ktorý "zostrelil" hetrikom. Nezaostáva ani v národnom tíme a v LN sa presadil štyrikrát. Podarilo sa mu to do siete Estónska i Azerbajdžanu, no proti Slovákom nie. Oproti októbrovému súboju v Bratislave ešte viac vzrastie útočný potenciál "Tre Kronor". Švédi totiž môžu počítať aj s útočníkom Alexandrom Isakom, klubovým spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku z Newcastlu United. "Určite je to pre nich výborná správa, ale ja sa na to nepozerám. Pokiaľ to nie je Messi, tak jeden hráč rozdiel neurobí. Pre mňa jediný hráč na svete, ktorý vie urobiť rozdiel, je Messi. Samozrejme, Isak má obrovskú kvalitu, ale vieme, že Švédi ju majú ako tím. Výborne presujú a majú aj veľké hviezdy. Ako celok sú nepríjemní," vyhlásil Lobotka.