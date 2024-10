Švédsko je bašta anti-VAR futbalu. Aj na rozhodcu sa treba hnevať, pokojne nech sa pomýli

„Ak to chcete pozerať doma, v poriadku, ale ak to sledujete na štadióne, VAR úplne ničí futbalové divadlo,“ tvrdí Pepe Salgado, fanúšik Norrköpingu.

„Nie je to o spravodlivosti. Ide o to, aby bol futbal taký, aký bol vždy. A aby bol plynulý. To znamená, že nemusíte streliť gól a potom počkať päť minút, aby ste ho mohli osláviť.

Ak sa rozhodca pomýli, nech sa pomýli,“ dodáva Salgado, pričom poukázal na to,že v skutočnosti zavedenie VAR neznamenalo menej kontroverzných momentov vo futbale

„Futbal bol vytvorený pre ľudí a ľudia by ho mali rozhodovať. Mali by ho hrať ľudia. Áno, to je súčasť zážitku. A tiež sa treba niekedy hnevať na rozhodcov,“ dodal Eden a pripomenul, že v zriedkavých prípadoch Švédi stále koexistujú so systémom VAR, napríklad keď ich kluby hrajú európske súťaže alebo pri reprezentačných zápasoch.