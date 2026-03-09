Tragédia v Anglicku. Mladá futbalistka zomrela po skolabovaní počas zápasu

Len 15-ročná futbalistka Amelia Aplinová zomrela po tom, čo počas zápasu skolabovala. Jej klub Oxford United oznámil, že sa to stalo v dueli s Fulhamom v sobotu (7.3.) popoludní.
Ženský futbalový klub Fulham FC uviedol, že je "šokovaný a zarmútený" a myslí na rodinu a priateľov Amelie. Vo vyhlásení Junior Premier League sa uviedlo, že bola "nesmierne talentovaná brankárka" a "jasné svetlo v našom programe hviezd".
Liga uviedla, že jej strata bude "hlboko pociťovaná celou futbalovou komunitou". "Amelia predstavovala všetko, čo dúfame, že u mladého futbalistu uvidíme - odolnosť, vášeň a silného tímového ducha.
Ako brankárka hrala s odvahou a odhodlaním a bola neustálym zdrojom povzbudenia pre svojich spoluhráčov. Jej prítomnosť na ihrisku a v rámci programu hviezd zanechala trvalý dojem na tých, ktorí mali tú česť hrať po jej bok," dodala súťaž Junior Premier League.
Klub Oxford United dodal: "Chceli by sme vyjadriť naše uznanie za úsilie zdravotníckeho personálu futbalových klubov Oxford United aj Fulham, ako aj záchranných zložiek.
Klub poskytne podporu rodine, hráčom, trénerom a personálu, ktorých sa táto tragická udalosť dotkla. Žiadame, aby bolo v tejto neuveriteľne ťažkej dobe rešpektované súkromie rodiny."
Nedeľný (8.3.) zápas medzi ženským tímom Oxford United a Realom Bedford sa odložil.