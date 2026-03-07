Hrnčár si otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne. Prispel k remíze svojho tímu

David Hrnčár oslavuje gól do siete Beerschot VA.
David Hrnčár oslavuje gól do siete Beerschot VA. (Autor: REUTERS)
TASR|7. mar 2026 o 21:19
ShareTweet0

Slovák nastúpil v základnej zostave Denderu prvýkrát od 14. januára.

Slovenský futbalista David Hrnčár si otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne belgickej Jupiler League. Dvadsaťosemročný krajný univerzál skóroval v drese Denderu pri remíze 2:2 proti Charleroi v sobotnom stretnutí 28. kola.

V 39. minúte poslal domácich do vedenia 2:1, ale hostia napriek nepremenenej penalte dokázali vyrovnať v 78. minúte.

Hrnčár nastúpil v základnej zostave Denderu prvýkrát od 14. januára, kedy dostal šancu v pohári. V ňom si dávnejšie pripísal svoj prvý súťažný gól v tomto ročníku. V lige je Dender priebežne na poslednej priečke.

Tabuľka Jupiler League

Ďalšie súťaže

David Hrnčár oslavuje gól do siete Beerschot VA.
David Hrnčár oslavuje gól do siete Beerschot VA.
Hrnčár si otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne. Prispel k remíze svojho tímu
dnes 21:19
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Hrnčár si otvoril strelecký účet v prebiehajúcej sezóne. Prispel k remíze svojho tímu