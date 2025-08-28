Trvalo to desať rokov. Švajčiarski prokurátori ukončili prípad proti funkcionárom FIFA a UEFA

Michel Platini (vpravo). (Autor: TASR/AP)
TASR|28. aug 2025 o 14:46
Prvý proces sa konal v roku 2022 na základe obvinení z podvodu.

BERN. Švajčiarski federálni prokurátori vo štvrtok po 10 rokoch oslobodzujúcich verdiktoch v dvoch procesoch definitívne ukončili prípad proti bývalému prezidentovi FIFA Seppovi Blatterovi a bývalému prezidentovi UEFA Michelovi Platinimu.

Informovala o tom agentúra AP.

Úrad generálneho prokurátora Švajčiarska uviedol, že sa neodvolá proti marcovým oslobodzujúcim rozsudkom odvolacieho súdu v prípade oboch mužov.

Prvý proces sa konal v roku 2022 na základe obvinení z podvodu, falšovania, zneužitia právomocí a sprenevery viac ako 2 miliónov dolárov z peňazí FIFA v roku 2011.

Platba FIFA pre Platiniho vyšla najavo v roku 2015 počas vyšetrovania medzinárodných futbalových funkcionárov federálnymi orgánmi v Spojených štátoch a vo Švajčiarsku.

Obvinenia, ktoré dvakrát neboli švajčiarskymi súdmi preukázané, odstavili oboch funkcionárov z funkcií a viedli k voľbám v roku 2016, v ktorých bol za prezidenta FIFA zvolený Gianni Infantino a za prezidenta UEFA Aleksander Čeferin.

Švajčiarski prokurátori vo štvrtok uviedli, že prijatím verdiktov odvolacieho súdu uzatvárajú ďalšiu kapitolu v zložitých konaniach súvisiacich s futbalom.

