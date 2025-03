Suslov spoznal novú nočnú moru v podobe Oblaka. Slováci mali viac šancí, ale gólu sa nedočkali

Francesco Calzona, tréner SR: "Ja som spokojný. Aj vzhľadom na to, aké veci sa udiali, že sme museli striedať. Podľa mňa sme odohrali dobrý zápas. V druhom polčase nám trocha chýbala sila. Denis zacítil nejakú bolesť a pravdepobodne nebude môcť nastúpiť v nedeľu. Obertovi sa vrátilo zranenie, čo mal predtým a nebol schopný nastúpiť po prestávke. Samozrejme, Slovinci dobre bránia. Mám však obrovskú dôveru vo svoje mužstvo a urobíme všetko pre to, aby sme splnili cieľ. Čo sa týka Kucku - je to pre nás obrovská strata, bol mi na začiatku veľmi nápomocný."

Stanislav Lobotka, stredopoliar SR: "Bol to bojovný výkon. Myslím si, že sme na tomto teréne ukázali kvalitu. Samozrejme, chyby prídu. Mali sme dobré prechody, ale škoda niektorých vecí v šestnástke. Vedeli sme, že Slovinci dobre bránia. Napriek tomu nevešáme hlavy. Je to remíza a v nedeľu sa rozhodne."

Tomáš Suslov, stredopoliar SR: "Mrzia ma obidve šance. Keby tam bol iný brankár, možno by to tam padlo. Zostávam však pokojný a verím, že góly prídu. Treba dať rešpekt aj súperovi, udržali nulu. Ak však zlepšíme pohyb vpredu, zdoláme ich."

Samuel Mráz, útočník SR: "Som vďačný za minúty v národnom drese. Škoda výsledku, pretože sme chceli dotiahnuť zápas do víťazného konca. Na konci sa trhala ich obrana. V odvete sa môže rozhodnúť pokojne aj v závere. Podľa mňa je jedno, kto strelí gól. Verím, že vyhráme u nich."

Dávid Hancko, obranca SR: "Bol to ťažký zápas. My sme kedysi hrali v hlbšom bloku a dnes sme práve my boli tí, ktorí sa museli dobýjať. Bolo ťažké hľadať si priestory a šance ktoré sme si vypracovali, tak tie sme nepremenili. Ale verím, že v odvete nájdeme to, čo nám chýbalo."