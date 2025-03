Chystali sa oslavy, chcelo prísť 160-tisíc Slovákov. Na konci bolo ticho a slzy

BRATISLAVA. Mohli by sa spojiť všetky futbalové arény tímov z najvyššej súťaže na Slovensku, aj tak by to bolo málo.

V dejinách samostatnosti o žiaden športový zápas nebol taký záujem. Na už zbúrané Tehelné pole sa snažilo dostať zhruba stošesťdesiattisíc ľudí.

Nakoniec ich prišlo oficiálne 23 800. Bolo vypredané, viac sa ich nezmestilo.

O akreditáciu sa uchádzalo vyše tristo novinárov. Len zo Slovinska ich bolo viac ako sto a viac ako tridsať z iných krajín Európy.