Stuttgart oslavuje zisk trofeje po dlhých rokoch. Je to neopísateľné, tešia sa hráči

Na tróne vystriedal Leverkusen, ktorý vlani oslavoval double. „Dnes sme písali históriu. Chlapci môžu byť hrdí na to, ako hrali,“ povedal generálny riaditeľ klubu Alexander Wehrle.

Zverenci Sebastiana Hoenessa skončili v Bundeslige na deviatej priečke a v Lige majstrov neprešli cez skupinovú fázu. Výhra v pohári im však zaručuje miesto v budúcoročnej edícii Európskej ligy.

„Som úplne vyčerpaný. Tie emócie sú neopísateľné,“ neskrýval radosť obranca Maximilian Mittelstädt.

Bielefeld vyradil štyri tímy z Bundesligy na ceste do finále a hoci strelil dva góly v boji o titul, nestal sa prvým treťoligovým klubom, ktorý by získal Nemecký pohár. Mužstvo sa dostalo k prvej veľkej šanci už v 12. minúte. Noah Sarenren Bazee sa pokúsil zakončiť z rýchleho protiútoku, no jeho pokus zazvonil o brvno.

„Keby to tam padlo, mohol ten zápas vyzerať úplne inak,“ povedal tréner Arminie Michel Kniat podľa agentúry DPA.

O tri minúty neskôr však otvoril skóre debutant v nemeckej reprezentácii Nick Woltemade. Bielefeld chyboval v strede poľa, čo využil Angel Stiller, ktorý loptu poslal nabiehajúcemu Woltemademu.

Druhý gól prišiel v 22. minúte po ďalšej strate lopty v strede poľa. Zachytil ju Deniz Undav, prešiel do šestnástky a našiel Enza Millota, ktorý zvýšil na 2:0.

Tretí gól pridal Undav, ktorý sám zakončil rýchly protiútok po ďalšej súperovej strate lopty. V 32. minúte mohol prísť štvrtý gól Stuttgartu, no Millot loptu nespracoval a obrana Arminie stihla zakročiť.