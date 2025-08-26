Boženík opäť dostal dôveru, no zápas mu nevyšiel. Stoke nestrelilo ani gól a vypadlo

Róbert Boženík v reprezentačnom drese.
Róbert Boženík v reprezentačnom drese. (Autor: TASR/AP)
Slovenský futbalový reprezentant sa predstavil v Carabao Cupe.

Carabao Cup - 2. kolo

Stoke City - Bradford City 0:3 (0:2)

Góly: 12. Swan, 31. Halliday, 62. Lapslie

STOKE. Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík nastúpil druhýkrát v základnej zostave Stoke City.

Tak ako v prvom kole dostal dôveru aj v druhom kole anglického Carabao Cupu, v ktorom však jeho Stoke prehralo rozdielom triedy 0:3.

Slovenský reprezentant nahradil na hrote útoku Divina Mubamu, ktorý videl v poslednom zápase červenú kartu a nútene pauzoval.

Boženík, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z portugalskej Boavisty Porto, odohral kompletných 90 minút zápasu.

Celkovo sa dostal do dvadsiatich osobných súbojov, z ktorých však vyhral iba päť. Takisto sa dopustil až šiestich faulov a sám vybojoval jeden nedovolený zákrok.

V zápase sa mu podarilo štyrikrát vystreliť, no bránu trafil iba raz. Ďalšie dve strely mu zblokovali obrancovia, jedna mierila mimo.

Boženík tak na premiérový gól v novom drese stále čaká. Najbližšiu šancu bude mať už v sobotnom ligovom zápase proti West Bromwichu Albion.

