Boženík opäť dostal dôveru, no zápas mu nevyšiel. Stoke nestrelilo ani gól a vypadlo

Carabao Cup - 2. kolo
Stoke City - Bradford City 0:3 (0:2)
Góly: 12. Swan, 31. Halliday, 62. Lapslie
STOKE. Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík nastúpil druhýkrát v základnej zostave Stoke City.
Tak ako v prvom kole dostal dôveru aj v druhom kole anglického Carabao Cupu, v ktorom však jeho Stoke prehralo rozdielom triedy 0:3.
Slovenský reprezentant nahradil na hrote útoku Divina Mubamu, ktorý videl v poslednom zápase červenú kartu a nútene pauzoval.
Boženík, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období z portugalskej Boavisty Porto, odohral kompletných 90 minút zápasu.
Celkovo sa dostal do dvadsiatich osobných súbojov, z ktorých však vyhral iba päť. Takisto sa dopustil až šiestich faulov a sám vybojoval jeden nedovolený zákrok.
V zápase sa mu podarilo štyrikrát vystreliť, no bránu trafil iba raz. Ďalšie dve strely mu zblokovali obrancovia, jedna mierila mimo.
Boženík tak na premiérový gól v novom drese stále čaká. Najbližšiu šancu bude mať už v sobotnom ligovom zápase proti West Bromwichu Albion.