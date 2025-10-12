Mohol sa vrátiť do klubu, ktorý už trénoval. Legenda Liverpoolu však ponuku odmietla

Steven Gerrard.
Steven Gerrard. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2025 o 11:45
ShareTweet0

Vicemajstrovi Škótska patrí v priebežnej tabuľke Premiership až ôsma pozícia.

GLASGOW. Steven Gerrard odmietol ponuku viesť škótsky futbalový klub Glasgow Rangers.

Vedenie klubu prejavilo záujem angažovať 45-ročného Angličana, ktorý pôsobil ako tréner pri tíme v rokoch 2018 - 2021.

Rangers odvolali pred niekoľkými dňami z postu hlavného trénera Russella Martina po neuspokojivom štarte do ligových bojov.

Vicemajstrovi Škótska patrí v priebežnej tabuľke Premiership až ôsma pozícia so ziskom ôsmich bodov, keď dokázal v doterajšom priebehu sezóny zvíťaziť len v jednom prípade.

Gerrard, ktorý získal s Rangers titul v sezóne 2020/2021, sa podľa BBC rozhodol predčasne ukončiť rokovania s potenciálne staronovým zamestnávateľom.

Bývalý anglický reprezentant prejavil záujem o návrat k trénerstvu, naposledy pôsobil v Saudskej Arábii ako kouč Al-Ettifaq.

Ďalšie súťaže

Steven Gerrard.
Steven Gerrard.
Mohol sa vrátiť do klubu, ktorý už trénoval. Legenda Liverpoolu však ponuku odmietla
dnes 11:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Mohol sa vrátiť do klubu, ktorý už trénoval. Legenda Liverpoolu však ponuku odmietla