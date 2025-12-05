Škandál v Turecku pokračuje. Polícia zatkla aj kapitána Škriniarovho tímu

Pri vyšetrovaní stávkarskej aféry v tureckom futbale dnes zatkli ďalších 35 ľudí vrátane kapitána Fenerbahce Merta Hakana Yandasa či obrancu majstrovského Galatasaraya Metehana Baltaciho.
Prokuratúra nariadila zadržať celkovo 46 osôb, medzi ktorými sú tiež kluboví funkcionári a rozhodcovia. Uviedla to agentúra AP.
Turecká prokuratúra uviedla, že 27 futbalistov je obvinených zo stávok na zápasy vrátane klubu, v ktorom pôsobili. Niektoré stretnutia v nižších súťažiach boli údajne zmanipulované.
Aféra s nelegálnym stávkovaním na zápasy otriasla tureckým futbalom na konci októbra. Turecký zväz uviedol, že na stretnutie sadlo viac ako 150 rozhodcov vrátane tých z elitnej Süper Lig.
Do vyšetrenia prípadu má aktuálne zastavenú činnosť 149 sudov a vyše 1000 hráčov vrátane futbalistov z prvej ligy.