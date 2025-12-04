Neapol prezradil dôvod absencie Lobotku v zostave. Zranil sa počas rozcvičky

Stanislav Lobotka.
Stanislav Lobotka. (Autor: REUTERS)
4. dec 2025 o 13:33
Natiahol si zadný lýtkový sval na ľavej nohe.

Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka z SSC Neapol utrpel svalové zranenie počas rozcvičky pred stredajším zápasom Talianskeho pohára proti Cagliari Calcio.

Tridsaťjedenročný stredopoliar si natiahol zadný lýtkový sval na ľavej nohe a podľa oficiálneho webu úradujúceho talianskeho šampióna už začal s rehabilitáciou.

Lobotka sa zranil aj na začiatku októbra v stretnutí proti FC Janov.

Následne vynechal štyri súťažné zápasy a nebol k dispozícii ani slovenskej reprezentácii v októbrovom asociačnom termíne počas kvalifikácie MS 2026 v Severnom Írsku (0:2) a doma s Luxemburskom (2:0). „Partenopei“ neinformovali o dĺžke jeho absencie.

    dnes 13:33
