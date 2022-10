správu aktualizujeme...

BRATISLAVA. Vedenie talianskeho futbalového klubu SSC Neapol reaguje na výborné výkony Stanislava Lobotku v poslednom období.

Známy insider Fabrizio Romano na sociálnej sieti twitter uviedol, že klub spod Vezuvu sa so slovenským záložníkom chystá dohodnúť na predĺžení zmluvy.

Nový kontrakt by mal platiť do júna 2027 s opciou na ďalšiu sezónu. Súčasná zmluva Lobotkovi v Neapole platí do konca sezóny 2024/2025.