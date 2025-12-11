Doviedol národný tím po 28 rokoch na MS. Zväz ho odmenil novou zmluvou

Stale Solbakken bude trénovať nórsku futbalovú reprezentáciu minimálne do roku 2028.
Päťdesiatsedemročný kouč, ktorý priviedol národný tím po 28 rokoch na majstrovstvá sveta, predĺžil so zväzom zmluvu o dva a pol roka.
Súčasný kontrakt mal skončiť budúci rok po šampionáte v Severnej Amerike, teraz sa Solbakken dohodol na angažmáne až do majstrovstiev Európy 2028.
„Je rozhodne najlepší reprezentačný tréner, akého sme kedy mali,“ povedala na tlačovej konferencii prezidentka nórskeho zväzu Lise Klavenessová.
„Nikdy sme nepochybovali o tom, že s ním chceme aj naďalej spolupracovať,“ dodala s tým, že Solbakken sa teraz stane najlepšie plateným nórskym reprezentačným trénerom v histórii s ročným platom desať miliónov nórskych korún.
Nórsko s hviezdnym útočníkom Erlingom Haalandom vyhralo všetkých osem kvalifikačných zápasov a pod Solbakkenovým vedením postúpilo na prvý veľký turnaj od roku 2000.
Na svetovom šampionáte, ktorý budúci rok usporiadajú USA, Kanada a Mexiko, sa predstaví prvýkrát od roku 1998. V skupine I ho čaká Francúzsko, Senegal a jeden z víťazov medzikontinentálneho play off.
Bývalý reprezentačný stredopoliar prevzal tím od Larsa Lagerbäcka v decembri 2020. Z 52 zápasov pod jeho vedením Nórsko vyhralo 31 a prehralo iba 11.