Lobotka nastúpil a začali padať góly. Neapol musel proti nováčikovi zabrať naplno

Serie A - 4. kolo
SSC Neapol - AC Pisa 3:2 (1:0)
Góly: 39. Gilmour, 73. Spinazzola, 82. Lucca - 60. Nzola (z 11 m), 90. Lorrano
/S: Lobotka (Neapol) nastúpil v 58. min/
RÍM. Futbalisti SSC Neapol sú aj po 4. kole talianskej Serie A stopercentní a s 12 bodmi vedú tabuľku.
V pondelňajšom dueli zdolali na domácej pôde nováčika z Pisy 3:2. O triumfe úradujúceho šampióna rozhodol v 73. minúte Leonardo Spinazzola.
Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte, keď vystriedal strelca úvodného presného zásahu domácich Billyho Gilmoura.