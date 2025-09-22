Lobotka nastúpil a začali padať góly. Neapol musel proti nováčikovi zabrať naplno

TASR|22. sep 2025 o 23:06
Slovák nastúpil po hodine hry.

Serie A - 4. kolo

SSC Neapol - AC Pisa 3:2 (1:0)

Góly: 39. Gilmour, 73. Spinazzola, 82. Lucca - 60. Nzola (z 11 m), 90. Lorrano

/S: Lobotka (Neapol) nastúpil v 58. min/

RÍM. Futbalisti SSC Neapol sú aj po 4. kole talianskej Serie A stopercentní a s 12 bodmi vedú tabuľku.

V pondelňajšom dueli zdolali na domácej pôde nováčika z Pisy 3:2. O triumfe úradujúceho šampióna rozhodol v 73. minúte Leonardo Spinazzola.

Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte, keď vystriedal strelca úvodného presného zásahu domácich Billyho Gilmoura.

