Rozhodol po príchode z lavičky a Neapol zostáva v hre. Gól venujem najbližším, povedal

Futbalisti SSC Neapol so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom sa držia v hre o obhajobu titulu v talianskej Serie A.
Strelec víťazného gólu z pondelňajšieho šlágra 31. kola proti milánskemu AC Matteo Politano cítil, že po príchode z lavičky skóruje. Gól venoval svojim najbližším.
Štadión Diega Armanda Maradonu hostil súboj dvoch tímov z prvej trojky. „Partenopei“ víťazstvom 1:0 preskočili AC v tabuľke o dva body a stali sa aktuálne najvážnejším prenasledovateľom Interu, ktorý má sedem zápasov pred koncom sezóny náskok siedmich bodov.
Politano prišiel na ihrisko z lavičky v 74. minúte a už o päť minút neskôr rozhodol. Mathias Olivera odcentroval z ľavého krídla a obranca hostí Koni De Winter loptu nadvihol hlavou, na čo zareagoval pri vzdialenejšej tyči práve Politano, ktorý zblízka z prvej upratal loptu do siete.
„Bol to výnimočný deň, pretože moja sestra aj jeden z mojich najlepších priateľov mali narodeniny. Gól venujem im, ako aj svojej manželke.
Aj keď som začínal na lavičke, cítil som, že nastúpim a dám gól. Bol som pokojný, pretože som videl, že tím hrá skvelý zápas a toto víťazstvo je úplne zaslúžené,“ citoval Politana klubový web.
Dokazujeme silu a pevnosť
Neapol si zároveň udržal 8-bodový náskok na piaty Juventus. „Získali sme tri veľmi dôležité body v boji o Ligu majstrov. Zdolať toto AC Miláno je skvelý výsledok a musí nás to napĺňať hrdosťou. Toto víťazstvo nám dodáva sebavedomie a nadšenie. Napriek absenciám naďalej dokazujeme silu a pevnosť.
Myslím si, že iný tím by sa zrútil, zatiaľ čo my sme nikdy nestratili smer, a to je veľká zásluha nášho mužstva. Trochu sa prehliada, že priečky zaručujúce Ligu majstrov nie sú vôbec samozrejmosťou. V tejto sezóne sme vyhrali Superpohár a teraz musíme byť šikovní, aby sme sa udržali vysoko v tabuľke.
Zatiaľ dôstojne obhajujeme titul, zostáva sedem zápasov. Musíme dať zo seba maximum a sústrediť sa sami na seba. Inter pred nami hrá skvelú sezónu, ale my sa pozeráme nahor a dáme zo seba všetko, čo je v našich silách,“ povedal tréner Neapola Antonio Conte.
„Rossoneri“ zaostávajú za mestským rivalom Interom o deväť bodov a s najväčšou pravdepodobnosťou sa budú musieť uspokojiť „iba“ s návratom do Ligy majstrov.
Máme náskok pár bodov
„Myslím si, že boj o Scudetto sa pre nás skončil. Strácame deväť bodov na Inter a Neapol je teraz pred nami.
Máme náskok pár bodov na miesta zaručujúce Ligu majstrov, skúsime si ho udržať víťazstvami,“ povedal podľa agentúry AFP kormidelník milánskeho AC Massimiliano Allegri.
Neapol zvíťazil aj bez Romelua Lukakua, ktorý si pohneval vedenie klubu tým, že zostal v Belgicku na liečbe zranenia bedra, zatiaľ čo dánsky útočník Rasmus Höjlund chýbal pre žalúdočné problémy.
Juventus sa víťazstvom 2:0 nad Janovom priblížil na jeden bod k miestam zaručujúcim účasť v Lige majstrov. Štvrté Como totiž remizovalo 0:0 na pôde Udinese a boj o top štvorku sa vyostruje. Šiesty AS Rím stráca na Como štyri body a siedma Atalanta päť.