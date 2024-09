ONLINE: Sporting Lisabon - Lille OSC dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Domácí tým se do největší evropské fotbalové soutěže vrací po dvou letech. V roce 2022 skončil Sporting ve společnosti Tottenhamu, Frankfurtu a Marseille na třetím místě základní skupiny a přesunul se pak do Evropské ligy, kde pak dokráčel do čtvrtfinále.V letošním ročníku Sporting nemusel hrát žádné předkolo a tak se na Ligu mistrů připravoval v domácí soutěži. V té si vede opravdu výborně, neboť po pěti kolech je první s plným počtem 15 bodů a skóre 19:2! Forma je tak výborná.