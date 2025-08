Trnava chce priniesť z Rumunska čo najlepší výsledok. Hrajú živelne, vraví Ščasný

Na súboj so Sarajevom prišlo do hľadiska tridsaťtisícového štadióna zhruba 20-tisíc priaznivcov. Trnavčania očakávajú, že vo štvrtok toto číslo môže byť ešte vyššie.

„Na to, že sme tam mali jednu strelu na bránu, oni dvadsať a vyhrali sme 1:0, to nebolo zlé. Je to história, ale bral by som, keby sme to zopakovali. Nemusí rozhodnúť Mikovič, ale nech je pekný výsledok,“ dodal trnavský futbalista.

Stretnutie Universitatea Craiova - Spartak Trnava odvysielajú v priamom prenose STVR na kanáli Šport a streamovacia platforma Voyo.