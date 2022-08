Trnava vyzve poľského vicemajstra. Tohto súpera sme nechceli, vraví Gašparík

Čenstochová postúpila do najvyššej poľskej súťaže premiérovo iba pred tromi rokmi, no rýchlo sa v nej udomácnila. Na druhom mieste skončila v uplynulých dvoch ročníkoch. Aj do novej sezóny vstúpila dobre.

Tri body vybojovala proti Warte Poznaň (1:0) i Stalu Mielec (3:2). "Tohto súpera som si neželal. Hrá kvalitný, silový a rýchly futbal. Začíname však doma a budeme sa snažiť urobiť dobrý výsledok," povedal podľa klubovej stránky tréner Trnavy Michal Gašparík.