Trnava sa snaží udržať Oforiho, Gašparík si ešte želá príchod útočníka

„Dostal od nášho kondičného trénera pokyny, ako sa pripravovať. Je to výborný futbalista, o tom sa nemusíme baviť, ale musíme ho ešte vložiť do nášho systému, na čo si potrpíme. Takže nejaká adaptácia tam bude,“ povedal Gašparík.

TRNAVA. Zimná posila trnavského Spartaka Cédric Badolo nenastúpi do sobotného ligového zápasu v Banskej Bystrici.

Spartakovci by radi získali ešte aj hrotového útočníka. Gašparík zatiaľ nedokáže odhadnúť, či sa tak stane ešte v tomto prestupovom období, alebo až v lete.

„Každý túži mať na hrote rozdielové hráča, ktorý strieľa góly. Ak mám konkretizovať svoju predstavu, chceme do tímu cieľového strelca, ktorý je typologicky niečo medzi šestnástkovým hráčom a útočníkom, ktorý sa zapája do medzihry. Potrebujeme tiež výškové parametre. Primárne do systému nepotrebujeme nábehového útočníka.“