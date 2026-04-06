Tak by to malo vyzerať, tešia sa hráči. Trnava pripomenula, že góly dávať vie

Spartak Trnava prelomil vo 4. kole nadstavbovej časti futbalovej Niké ligy jarnú smolu s Podbrezovou. Po dvoch vysokých prehrách uštedril pre zmenu tvrdú facku Horehroncom v podobe výsledku 4:1.
Okrem revanšu si „andeli“ zvýšili šancu na druhé miesto, keďže na Žilinu i Dunajskú Stredu strácajú už len tri body, a s DAC majú vzájomný duel k dobru.
Trnavské víťazstvo sa však nerodilo ľahko. V prvom polčase hral Spartak ustráchane a po góle Rolanda Galčíka prehrával. Mančaft sa nakopol až v závere prvého dejstva, na čo úspešne nadviazal v druhej polovici.
„Po predošlých výsledkoch s Podbrezovou bolo ťažké nastaviť správne hlavu, keď prehrávate 0:1. Boli sme nervózni, nedarilo sa nám v práci s loptou, zareagovali sme ale správnym spôsobom, čo bolo veľmi dôležité. Ukázalo to hráčom, že môžeme ďalej vytvárať šance a skórovať,“ vravel tréner Spartaka Antonio Muňoz.
Španielskemu stratégovi vyšli trénerské vstupy do zápasu, striedania hru oživili a „žolíci“ z lavičky priniesli i góly, hoci zásah Timoteja Kudličku napokon rozhodcovia pre ľahký teč zapísali ako vlastný gól Reneho Lamprehta.
„Striedajúcich hráčov sme posielali na ihrisko s tým, aby zmenili zápas. Odviedli dobrú prácu, nielen Kudlička a Gong, ale takisto Procházka, Chorcheli a počas krátkeho pobytu na ihrisku aj Ďuriš. Toto chceme v každom zápase od striedaní.
Špeciálne sa teším v prípade Kudličku, s ktorým sme debatovali, hovorili sme mu, že je dobrý hráč, vie sa dostať do šancí a ak si bude veriť, skóruje. Dva góly pridal Gong. Tiež sa z neho teším,“ pokračoval Muňoz.
Spartak na jar podľahol Podbrezovej doma 0:5, v pohári prehral u súpera 1:4. Teraz dokázal v lige výrazne zvíťaziť, za čím boli podľa trénera viaceré taktické zmeny:
„Potrebovali sme sa zlepšiť v hre s loptou. Mali sme v dueli 60-percentné držanie lopty, čo je kľúčové proti tímom ako je Podbrezová. Zmenili sme systém bránenia pri štandardných situáciách. V prvých dvoch dueloch sme bránili zónovo, no inkasovali sme po rohoch. Samozrejme, museli sme spraviť aj ďalšie úpravy, no boli sme napokon úspešní.“
Trnavskí hráči po zápase rozdávali úsmevy. „Výsledok vyzerá pekne, ale v prvom polčase stáli pri defenzívnych štandardkách pri nás asi všetci svätí. Bolo tam brvno, Vantruba vyrazil loptu po šanci.
V prvom polčase môžeme byť vďační za remízu, ale povedal som cez prestávku v šatni, že keď sme mali také šťastie, musí sa to otočiť v náš prospech. Tak ako v druhom polčase by to malo doma vždy vyzerať. Malo to energiu, súpera sme napádali a hlavne sme využili šance, čo bol hlavný dôvod víťazstva,“ bilancoval kapitán tímu Martin Mikovič.
V podobnom duchu sa pridal aj útočník Kudlička: „Pri góle na 2:1 som loptu posielal na bránku, ale súper to ešte tečoval, rozhodcovia to zapísali ako vlastný gól. Podstatné je, že sme zápas otočili a znova sme ukázali, že vieme dávať góly. Dali sme do hry srdce, tak by to malo vyzerať.“
Autor gólu Podbrezovej Galčík, naopak, hodnotil sklamane.
„Robili nám problém dlhé lopty, Trnavu sme dostali na koňa a potom sa im už darilo. Mali viac z hry, vypracovali si viac šancí. Vedel som, že príde herný prepad, nedá sa každý zápas vyhrávať 5:0.
Musíme sa z toho dostať sami, na ihrisku to musí vyzerať úplne inak ako dnes. Každý musí pridať, takisto musíme zapracovať na defenzívnej fáze, pri prvom góle bol jeden hráč súpera proti našim trom a dostaneme z toho gól,“ povzdychol si.
Tréner železiarov Štefan Markulík podotkol, že mužstvu možno výsledková facka prospeje, nakoľko sám cíti, že niečo treba zmeniť. Nie každý z hráčov podľa jeho slov aktuálne dáva do zápasov všetko.
„Do určitej miery sme asi začali riešiť osobné ciele a štatistiky. To je základný problém. Futbal je tímová hra, pokiaľ nepracujete pre tím, ani individuálne úspechy nebudú. Snažím sa s hráčmi komunikovať každý moment, čo môžem, aby som udržal motiváciu a stále sme sa zlepšovali.
Na druhej strane, nemáme dôvod si pre niečo uletieť. Nič sme nevyhrali ani sme nič zásadné nedokázali. Samozrejme, v našich náturách veľmi ľahko skĺzneme k tomu, že si to začneme zľahčovať a myslíme si, že všetko robíme dobre.
Treba mať správne nastavenie a tlačiť hráčov k tímovosti. Pokiaľ je tímový výkon dobrý, do popredia idú aj jednotlivci, čo platilo v úvode jari,“ konštatoval kouč hostí.
Podbrezová bude chcieť bodovať v ďalšom kole proti Žiline (11. apríla o 15.30 h), na trnavský Spartak čaká derby na Tehelnom poli. Zápas so Slovanom Bratislava „červeno-čierni“ odohrajú 11. apríla o 18.00 h.
