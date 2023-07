Trnava chce proti Aude uspieť, Gašparík: Cieľom je postup

"Vedenie nám umožnilo absolvovať kvalitnú prípravu. Modelovali sme ju tak, aby sme mali silných súperov, čo nie je príjemné, ak nevyhrávame.

Videli sme, aká kvalita nás čaká, kde sa nachádzame a kam sa môžeme posunúť," povedal Gašparík podľa oficiálnej stránky Spartaka.

Lotyšský celok FK Auda odohral v tejto sezóne už 23 zápasov a s 31 bodmi je v tabuľke na piatom mieste. Na rovnakej priečke skončil aj v minulom ročníku, no vďaka triumfu v pohári bol rovnako ako Trnava nasadený do 2. predkola EKL.

"Je to zaujímavý tím, snažia sa hrať futbal a majú tam kvalitných hráčov. Hrajú však taký štýl, ktorý by nám mohol vyhovovať. Myslím si, že sme pripravení a mali by sme to zvládnuť.

Ja sa na štart teším, mám rád súťažné zápasy, dokážem sa na nich viac koncentrovať a motivovať," uviedol stredopoliar Roman Procházka.