Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom prípravnom zápase medzi mužstvami Trnavy a Aston Villy. Úvodný výkop je naplánovaný na 16:00hod na Štadióne Antona Malatinského v Trnave.



FC Spartak Trnava

Trnava ešte stále čaká na prvé víťazstvo v tohtoročnej príprave. Zverenci trénera Michala Gašparíka odohrali 4 prípravné zápasy. S tímom Maribor (Slovinsko) sa zrodila prehra 2:1. S tímom Bravo (Slovinsko) prehrali Trnavčania 3:1. Zápas so Spartou Praha sa skončil prehrou pre Trnavu rozdielom triedy (3:0). V poslednom prípravnom zápase sa zrodila remíza (1:1) proti rakúskemu Hartbergu.



Aston Villa FC

Anglický gigant pod vedením trénera Unaia Ermeryho odohral v rámci tohtoročnej prípravy iba 1 zápas, konkrétne proti tímu Walsall (Anglicko). Pre Aston Villu sa skončil víťazstvom 3:0.



Aston Villa patrí medzi najúspešnejšie kluby v Anglicku. V minulej sezóne si zahrala semifinále Európskej konferenčnej ligy, no podľahla Olympiakosu Pireus. Zahrať si zápas proti takému klubu musí byť pre hráčov Spartaku veľkým zážitkom. Aktuálne by malo byť predaných 13-tisíc lístkov. Rozhodne je sa na čo tešiť.