Trnava nezvládla domáci zápas s Trenčínom, hostia rozhodli v nadstavenom čase

Ilija Stolica, tréner Trenčína: "Najprv chcem poďakovať ľuďom zo Spartaka a môjmu kolegovi za privítanie na najvyššej možnej úrovni. Je to môj prvý zápas na Slovensku, organizácia na štadióne a všetko okolo bolo veľmi príjemné. Hralo sa v skutočne futbalovej atmosfére, bolo pozitívne byť toho súčasťou. Treba poďakovať a pogratulovať obom tímom k férovej a kvalitnej hre. Môjmu tímu gratulujem k výsledku, hráči ukázali futbalovú odvahu proti kvalitnému protivníkovi. Našou výhodou bolo, že Spartak hrá v pohárovej Európe. Mám skúsenosti zo svojej kariéry, že je veľmi ťažké hrať každý tretí deň súťažný zápas v plnej sviežosti, obzvlášť, keď hráte poháre. Ešte raz vďaka všetkým, pre nás to bol veľmi dobrý štart do sezóny."

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Tento zápas nám absolútne nevyšiel, taký zlý prvý polčas sme ešte doma nemali. Trenčín veľmi dobre kombinoval, my sme boli veľmi pasívni v napádaní, získané lopty sme hneď strácali. Nespoznával som chalanov. Pomohli nám štyri striedania cez prestávku, v druhom polčase už bol zápas otvorený, hralo sa hore-dole, mali sme šance my, aj Trenčín. Mohli sme duel otočiť v náš prospech a zobrať tri body, nakoniec sme si ešte v nadstavenom čase dali vlastný gól, čo bolo vyvrcholenie dnešného zlého zápasu z našej strany."