Víťazný hetrik je dokonaný. Myjavčanky ovládli Slovenský pohár žien

Vladimir Gligič, tréner ŠK Slovan: „Rozhodli skúsenosti a kvalita, súperovi gratulujem k víťazstvu. My máme stále veľmi mladý tím, takže musíme ísť ďalej, poučiť sa z chýb a v budúcej sezóne sa opäť pokúsiť dostať sem. Ak by sme v prvom polčase využili šance, priebeh zápasu by bol asi iný. Definitívne nás asi zlomil gól na 1:3. Na dievčatá som však hrdý, urobili sme kus roboty.“

Iveta Neveďalová, hrajúca trénerka Spartaka Myjava: „Snažili sme sa na finále dobre nachystať a myslím si, že sme dosiahli zaslúžené víťazstvo. Ďakujem babám a veľmi im to prajem, je to ťažká sezóna a som rada, že sme to zvládli. Slovan nás ničím neprekvapil, my sme dobre vstúpili do druhého polčasu a už to išlo.“