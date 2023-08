Fanúšikovia Sparty zúrili. Museli stráviť dve vypadnutia a chabé ospravedlnenie

Šialené predĺženie

Napínavý priebeh sa naplno rozbehol až po riadnej hracej dobe dvojzápasu. V Dánsku diváci gól nevideli, na Letnej svietil po 90 minútach nerozhodný stav 1:1.

A to sa hostia z Kodane dostali do vedenia už v 15. sekunde zápasu. Sparta prvý raz vyrovnala v 54. minúte, no gól Ladislava Krejčího neuznali pre údajný faul.

Brankár Grabara z Kodane popritom vychytal ďalšie strely Krejčího či Haraslína, prežil veľké šance Sadílka, Kuchtu a dva góly mal na kopačke Olatunji. Až desať minút pred koncom konečne skóroval Birmančevič.

Kým za 180 minút padli dva presné zásahy, v neuveriteľnom polhodinovom predĺžení videli diváci na tribúnach až štyri góly. Všetky dali striedajúci hráči.

VIDEO: Zostrih zo zápasu Sparta Praha - FC Kodaň (3:3, 2:4 p.k.)