Kto potrebuje Mbappého? pýtal sa komentátor. El Clásico rozhodol anglický supertalent

Katalánci viedli až do 67. minúty, o triumfe "bieleho baletu" však potom dvoma gólmi rozhodla predsezónna posila z Dortmundu Jude Bellingham.

"To je neskutočné. Kto potrebuje Benzemu? Kto potrebuje Mbappého? Keď máte Juda Bellinghama," pýtal sa komentátor Nova Sportu Michal Jinoch.

Pre 20-ročného talentovaného Angličana to bolo prvé El Clásico v kariére.

Barcelona hrala v prvom polčase aktívnejšie, no napriek šanciam Joaa Felixa či Fermina Lopeza už skóre nezvýšila.

El Clasico sa hralo prvýkrát v histórii na barcelonskom Olympijskom štadióne a domácich poslal do vedenia už v 6. minúte stredopoliar Ilkay Gündogan. Bol to jeho prvý presný zásah v drese "blaugranas".

Barcelončanom sa nedarilo presadiť, nepomohlo im ani nasadenie kanoniera Roberta Lewandowského a Raphinhu, ktorí sa vrátili po zraneniach a naskočili do hry v priebehu druhého polčasu.

V závere zápasu to už vyzeralo na deľbu bodov, no v nadstavenom čase prišla ďalšia rana z kopačky Bellinghama. Po centri Daniho Carvajala a jeho predĺžení od Luku Modriča poslal loptu do siete z bezprostrednej blízkosti - 1:2.