Futbalisti Valencie uspeli penaltou v nadstavení. V podobnom čase rozhodla aj Osasuna

Futbalisti Valencie oslavujú víťazný gól.
Futbalisti Valencie oslavujú víťazný gól. (Autor: Facebook Valencia CF)
TASR|24. jan 2026 o 18:48
Futbalisti Osasuny dali v nadstavenom čase dokonca dva góly.

Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v 21. kole španielskej La Ligy na pôde Raya Vallecano 3:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto. O triumfe hostí rozhodli v nadstavenom čase Victor Munoz a Asier Osambela.

Valencia zdolala Espanyol Barcelona 3:2, tri body pre domácich zariadil v 90+4. minúte Largie Ramazani z pokutového kopu.

La Liga - 21. kolo:

FC Valencia - Espanyol Barcelona 3:2 (1:0)

Góly: 16. Duro, 59. Cömert, 90+4. Ramazani (z 11 m) - 54. Terrats, 79. Copete (vlastný)

Rayo Vallecano - Osasuna Pamplona 1:3 (0:1)

Góly: 60. Ciss - 29. Budimir, 90+1. Munoz, 90+4. Osambela

    dnes 18:48
