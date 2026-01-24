Futbalisti Valencie uspeli penaltou v nadstavení. V podobnom čase rozhodla aj Osasuna

Futbalisti Osasuny Pamplona zvíťazili v 21. kole španielskej La Ligy na pôde Raya Vallecano 3:1 a v neúplnej tabuľke sa posunuli na ôsme miesto. O triumfe hostí rozhodli v nadstavenom čase Victor Munoz a Asier Osambela.
Valencia zdolala Espanyol Barcelona 3:2, tri body pre domácich zariadil v 90+4. minúte Largie Ramazani z pokutového kopu.
La Liga - 21. kolo:
FC Valencia - Espanyol Barcelona 3:2 (1:0)
Góly: 16. Duro, 59. Cömert, 90+4. Ramazani (z 11 m) - 54. Terrats, 79. Copete (vlastný)
Rayo Vallecano - Osasuna Pamplona 1:3 (0:1)
Góly: 60. Ciss - 29. Budimir, 90+1. Munoz, 90+4. Osambela