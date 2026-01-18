VIDEO: Hancko opäť nechýbal v základe Atlética. Jeho tím vyhral s čistým kontom

Alexander Sørloth oslavuje gól.
Alexander Sørloth oslavuje gól. (Autor: SITA/AP)
Sportnet, TASR|18. jan 2026 o 18:11
ShareTweet0

Z triumfu sa tešili aj futbalisti Valencie.

Futbalisti Atlética Madrid zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola španielskej La Ligy nad Deportivom Alaves 1:0.

Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko odohral v drese domácich celý duel a pomohol k čistému kontu.

O jediný gól stretnutia sa v úvode druhého polčasu postaral nórsky útočník Alexander Sörloth.

VIDEO: Gól Sørlotha

Atletico ťahá v lige sériu štyroch zápasov bez prehry, zatiaľ čo Alaves čaká na výhru päť kôl.

Valencia získala dôležité tri body v boji o záchranu, keď zvíťazila na pôde Getafe 1:0 po góle Joseho Gayu z 84. minúty. Ukončila tak sériu šiestich ligových zápasov bez výhry. Takúto šnúru teraz ťahá Getafe.

La Liga - 20. kolo

Atlético Madrid - Deportivo Alavés 1:0 (0:0)

Gól: 48. Sørloth

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

CF Getafe - CF Valencia 0:1 (0:0)

Gól: 84. Gaya

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Alexander Sørloth oslavuje gól.
    Alexander Sørloth oslavuje gól.
    VIDEO: Hancko opäť nechýbal v základe Atlética. Jeho tím vyhral s čistým kontom
    dnes 18:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»VIDEO: Hancko opäť nechýbal v základe Atlética. Jeho tím vyhral s čistým kontom