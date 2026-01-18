VIDEO: Hancko opäť nechýbal v základe Atlética. Jeho tím vyhral s čistým kontom

Futbalisti Atlética Madrid zvíťazili v nedeľňajšom zápase 20. kola španielskej La Ligy nad Deportivom Alaves 1:0.
Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko odohral v drese domácich celý duel a pomohol k čistému kontu.
O jediný gól stretnutia sa v úvode druhého polčasu postaral nórsky útočník Alexander Sörloth.
VIDEO: Gól Sørlotha
Atletico ťahá v lige sériu štyroch zápasov bez prehry, zatiaľ čo Alaves čaká na výhru päť kôl.
Valencia získala dôležité tri body v boji o záchranu, keď zvíťazila na pôde Getafe 1:0 po góle Joseho Gayu z 84. minúty. Ukončila tak sériu šiestich ligových zápasov bez výhry. Takúto šnúru teraz ťahá Getafe.
La Liga - 20. kolo
Atlético Madrid - Deportivo Alavés 1:0 (0:0)
Gól: 48. Sørloth
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
CF Getafe - CF Valencia 0:1 (0:0)
Gól: 84. Gaya