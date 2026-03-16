Španieli si našli náhradu. Namiesto Finalissimy odohrajú domáci prípravný zápas

Španielski futbalisti (Autor: TASR/AP)
TASR|16. mar 2026 o 16:29
ShareTweet0

Stretnutie sa uskutoční vo Villarreale.

Španielski futbalisti si v príprave na MS 2026 zahrajú 27. marca vo Villarreale so Srbskom. Duel bude pre nich náhrada za zrušenú Finalissimu.

Súboj medzi európskym a juhoamerickým šampiónom sa mal hrať v katarskom Lusaile, no pre konflikt na Blízkom východe sa neuskutoční.

Finalissimu zrušili, pretože Argentína neakceptovala žiadny z náhradných variantov za neuskutočnený duel v Katare.

Španieli sa mali v Katare stretnúť aj 30. marca v príprave s Egyptom, tento duel by sa mal odohrať, ale v inom dejisku. Informovala o tom agentúra AFP.

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Španieli si našli náhradu. Namiesto Finalissimy odohrajú domáci prípravný zápas