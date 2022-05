Ancelotti dosiahol úspech, aký nemá žiadny tréner. Titul získal už aj s Realom

"Som na to veľmi hrdý. Získať španielsky titul s Realom na Santiago Bernabeu je niečo výnimočné. Atmosféra v hľadisku bola fantastická. Táto sezóna je veľmi dlhá a náročná, no stále si ju vychutnávam plnými dúškami," uviedol pre akreditované médiá Ancelotti.

V Taliansku sa mu to podarilo s AC Miláno, v Anglicku s FC Chelsea, v Nemecku s Bayernom Mníchov a vo Francúzsku s Parížom St. Germain.

Ako prvý kouč totiž dokázal so svojimi tímami triumfovať v piatich najväčších európskych ligách.

Talian Ancelotti prvýkrát trénoval Real v rokoch 2013-2015. Počas tohto obdobia s ním vyhral Ligu majstrov a MS klubov, získal európsky Superpohár i Španielsky pohár. Pred začiatkom tejto sezóny opäť zasadol na lavičku Realu.

"Chcem sa poďakovať prezidentovi klubu Florentinovi Perezoci, že mi umožnil vrátiť sa do Realu. Nečakal som to, bolo to v tej chvíli pre mňa príjemné prekvapenie."

Po víťazstve nad Espanyolom oslavujúci hráči na čele s Marcelom dlho vyhadzovali Ancelottiho do vzduchu.

Brazílsky obranca získal rekordnú 24. trofej v drese Realu a v historických tabuľkách sa osamostatnil od Francisca "Paca" Genta.